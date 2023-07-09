В Красноярске более 37 тыс. человек посетили выставку картин Сурикова

Работы для выставки предоставили пять российских музеев

КРАСНОЯРСК, 9 июля. /ТАСС/. Выставку картин художника Василия Сурикова в Красноярске за почти два месяца посетили более 37 тыс. человек. Работы для выставки предоставили пять российских музеев, сообщил в своем Telegram-канале исполняющий обязанности министра культуры Красноярского края Аркадий Зинов.

"37 615 посетителей увидели выставку картин В. И. Сурикова в Красноярске! Выставка проходила с 11 мая и завершилась сегодня! Я рад, что экспозиция, посвященная 175-летию художника, вызвала такой живой интерес у наших жителей", - сообщил Зинов.

По его словам, в 2019 году в Красноярске также прошла выставка картин Сурикова, которую тогда увидели около 26 тыс. человек.

В начале мая в Красноярск из пяти российских музеев впервые доставили 38 картин художника. Для экспозиции свои картины предоставили Русский музей, Третьяковская галерея и три красноярских музея. Из Русского музея была доставлена самая большая картина Сурикова - "Покорение Сибири Ермаком". Ее размеры - 3 на 6 м. Третьяковская галерея предоставила на выставку такие работы художника, как "Посещение царевной женского монастыря", этюды для картины "Боярыня Морозова", а также "Портрет художника Василия Ивановича Сурикова" кисти Ильи Репина.

Василий Суриков (1848-1916) родился в Красноярске в казачьей семье. В юности писал иконы по заказам. Учился в Академии художеств в Петербурге, был академиком Императорской академии художеств, почетным членом Московского общества любителей художеств, членом Товарищества передвижных художественных выставок. Признан одним из великих мастеров русской живописи, крупнейшим представителем исторического жанра.