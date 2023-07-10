Фильм "Гипнотик" возглавил кинопрокат в России и СНГ в выходные

На втором месте расположился "Вызов" Клима Шипенко, на третьем - фэнтези "Назад к динозаврам" производства Канады

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Картина "Гипнотик" (Hypnotic) режиссера Роберта Родригеса стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 65 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 6 по 9 июля.

Фильм, вышедший на российские экраны 6 июля, рассказывает о детективе, который ищет пропавшую дочь. Главную роль в картине исполнил Бен Аффлек.

На втором месте расположился фильм Клима Шипенко "Вызов", собравший 16,7 млн рублей за выходные. Лента рассказывает о торакальном хирурге Жене, которая за месяц должна подготовиться к космическому полету и отправиться на Международную космическую станцию. Там ей предстоит провести операцию в условиях невесомости, чтобы спасти космонавта. Главные роли исполнили Юлия Пересильд, Милош Бикович и Владимир Машков.

На третьем месте - канадский фильм в жанре фэнтези "Назад к динозаврам" (Timescape), собравший 15,6 млн рублей. Картина рассказывает о подростках, которые находят в лесу машину времени и отправляются в путешествие в прошлое - во времена динозавров.

Американский фильм ужасов "Астрал 5: Красная дверь" (Insidious: The Red Door), официальный показ которого не предусмотрен на территории РФ и Белоруссии, расположился на втором месте в рейтинге по кинопрокату в странах СНГ. Он собрал 34 млн рублей. Американский мультфильм "Элементарно" (Elemental), официальный просмотр которого также недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, занял третью строчку в рейтинге по кинопрокату в странах СНГ. Он собрал 20,1 млн рублей. Мультфильм рассказывает о Городе Стихий, в котором живут обитатели огня, воды, земли и воздуха.