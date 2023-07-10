Веденеева назвала брендом образ тети Тани из "Спокойной ночи, малыши!"

Заслуженная артистка РФ также рассказала, что не любит "большие банкеты", поэтому встретит день рождения, который она празднует 10 июля, в кругу близких друзей

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Заслуженная артистка РФ, актриса театра и кино, телеведущая Татьяна Веденеева рассказала, что гордится образом тети Тани из телепередачи "Спокойной ночи, малыши!", назвав его брендом. В беседе с ТАСС в преддверии своего юбилея она также сообщила, что не любит больших банкетов, поэтому отметит день рождения в кругу близких друзей.

10 июля артистка празднует 70-летие.

"Я улечу, - сказала собеседница агентства, отвечая на вопрос о том, как отметит юбилейную дату. - Дело в том, что я вообще к своему дню рождения отношусь очень так прохладно, потому что я родилась летом. Всегда летом никого нет рядом: в школе все разъезжаются на каникулы, в институте тоже самое". Веденеева отметила, что не любит устраивать большие банкеты. Несмотря на то, что в этом году празднует юбилей, исключения не сделает. "Там (куда улетит артистка - прим. ТАСС) будет рядом со мной некоторое количество людей. <…> Мы пойдем куда-нибудь в хороший ресторан, поужинаем, пообщаемся, повеселимся, но не более", - поделилась Веденеева.

Образ тети Тани

Говоря о том, не надоел ли ей образ тети Тани из телевизионной передачи "Спокойной ночи, малыши!", телеведущая отметила, что гордится им, назвав это брендом. "Сначала мне было дико и даже немножко как-то страшно. Я думала, боже мой, я так постарела, такие взрослые дяди мне говорят "тетя Таня", - призналась Веденеева. - А сейчас - наоборот я этим горжусь. Мне кажется, это прям бренд".

Об артистке

Татьяна Веденеева родилась 10 июля 1953 года в Сталинграде (ныне Волгоград). В школьные годы посещала занятия в драматическом кружке. В 1977 году окончила в Москве Государственный институт театрального искусства им. А. В. Луначарского (ныне Российский институт театрального искусства - ГИТИС).

В конце 1970-х годов Веденеева была принята диктором на Центральное телевидение Гостелерадио СССР. Она получила широкую известность как ведущая детских передач "Спокойной ночи, малыши!", "Будильник" и "В гостях у сказки", а также была одной из ведущих музыкальной передачи "Голубой огонек".

Веденеева дебютировала в кино в студенческие годы, исполнив роль Геро в экранизации комедии Уильяма Шекспира "Много шума из ничего" (1973, режиссер Самсон Самсонов). Ее наиболее известной ролью является Элла Делей в комедии Виктора Титова "Здравствуйте, я ваша тетя!" по мотивам пьесы Брэндона Томаса "Тетка Чарлея" (1975).

С 2009 года по настоящее время Татьяна Веденеева является актрисой московского театра "Школа современной пьесы".

Жизни и творчеству актрисы посвящен документальный фильм "Татьяна Веденеева. Здравствуйте, я ваша Таня" (2013, режиссер Евгений Жижикин).