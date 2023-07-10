В жилом комплексе на юго-востоке Москвы появится кинотеатр под открытым небом

В рамках благоустройства также планируется создать несколько тематических детских площадок, зону отдыха, площадку для занятий воркаутом и амфитеатр для работы на свежем воздухе

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Кинотеатр под открытым небом появится в жилом комплексе на юго-востоке Москвы, в рамках благоустройства планируется создать несколько детских площадок и зону отдыха. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"Согласно концепции, через придомовую территорию будет проложена искусственная река, наполняемая во время дождя, вокруг которой расположится сеть из островов. На них и будут организованы места для просмотра фильмов, с возможностью установки экрана и проектора", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева.

По его словам, помимо кинотеатра, в рамках благоустройства планируется создать несколько тематических детских площадок, зону отдыха, площадку для занятий воркаутом. Также будет создан амфитеатр для работы на свежем воздухе.

"Общая площадь благоустройства составит более 2 га. Кроме того, в ближайшее время девелопер Level Group планирует провести работы по благоустройству 13 км береговой линии Москвы-реки, рядом с которой расположен жилой комплекс", - приводятся в тексте слова председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Жилой комплекс "Level Южнопортовая" строится в районе Печатники на улице Южнопортовой, 28А. Он включает в себя 14 корпусов переменной этажности - от 12 до 69 этажей. Общая площадь проекта составит более 378 тыс. кв. м, он будет рассчитан на более чем 6 тыс. квартир.