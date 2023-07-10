В Москве в Доме Палибина откроют экспозицию вышитых икон

Во время реставрации специалисты восстановили планировку середины XIX столетия, убрали наслоения краски и штукатурки внутри помещений

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. В Доме Палибина в Москве откроется постоянная выставочная экспозиция вышитых икон, а также мастерская "Прикосновение", сообщается в понедельник на портале мэра Москвы.

"Сегодня в деревянном особняке пять проходных комнат на первом этаже, две комнаты с видом на сад на втором и полуподвал. Во время реставрации специалисты восстановили планировку середины XIX столетия, убрали лишние наслоения краски и штукатурки внутри помещений, скопившиеся за прошедшие с момента последнего ремонта годы. Сейчас в доме располагается фонд Архангела Михаила, выступивший заказчиком всех реставрационных работ. Он откроет здесь постоянную выставочную экспозицию вышитых икон, а также мастерскую "Прикосновение", - отмечается в сообщении.

Дом Палибина в Москве - один из памятников деревянного зодчества XIX века, который отреставрировали и приспособили для современного использования. Особняк пережил три реставрации. Первую, затронувшую только фасады, провели в 1950-х годах, вторую - в 1980-х, а третью завершили недавно - на этот раз мастерам поставили задачу сохранить исторический вид здания и приспособить его для современного использования. Интерьеры XIX века не сохранились. Вся обстановка в доме новая, но сделана под старину. Двери, окна и подоконники тоже не подлинные. Но они находятся там же, где были в момент постройки здания. Вся дверная и оконная фурнитура сделана с учетом архивных данных и дает представление о том, какой она была 200 лет назад.

Одноэтажный деревянный особняк на улице Бурденко в Москве построили в 1818 году по заказу директора чертежного отдела Московской межевой канцелярии Г. А. Палибина, имевшего чин коллежского советника. После пожара 1812 года для всех строящихся в Москве зданий были разработаны "образцовые фасады". Дом Палибина является объектом культурного наследия федерального значения.