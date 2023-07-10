Фестиваль экологичности "Переработка" в Перми посетили более 20 тыс. человек

Мероприятие проходило 8 и 9 июля

ПЕРМЬ, 10 июля. /ТАСС/. Фестиваль экологичности в музыке и жизни "Переработка", который проходил 8 и 9 июля в рамках флагманского мероприятия 300-летия Перми "Город встреч", посетили более 20 тыс. человек. Об этом сообщает в понедельник оргкомитет "Пермь-300".

"Фестиваль "Переработка" посвящен теме экологии, сохранения ресурсов и повторных циклов в жизни и музыке. Как и все события летнего фестиваля "Город встреч", он является уникальным не только для Перми, но и для всей России. Мы стремились сделать что-то действительно эксклюзивное, мы не просто привозим артистов, а делаем коллаборации настоящего "пермского" вместе с хедлайнерами фестиваля", - рассказал главный режиссер большого летнего фестиваля "Город встреч" Илья Авербух.

По данным оргкомитета "Пермь-300", за два дня фестиваль "Переработка" в Перми посетили более 20 тыс. человек. Большинство пермяков и гостей города стремились попасть на концерт группы Therr Maitz с программой "LAB. Лаборатория музыки Антона Беляева". В рамках лаборатории на сцену вышли Пермский симфонический оркестр "Тильда", хор "Кама Cantabile" Пермского музыкального колледжа и пермский солист Кирилл Дмитриев, которые исполнили переработанные композиции вместе с Антоном Беляевым и его командой.

В дни "Переработки" на эспланаде в центре Перми работал маркет с участием брендов, практикующих ответственное потребление и бережное отношение к материалу. Проходили мастер-классы для взрослых и детей, где эксперты помогали починить деревянные предметы, знакомили с термопрессом, который позволяет наносить изображения и принты на различные поверхности, а также рассказывали, как ремонтировать, переделывать и персонализировать одежду. Свои мастер-классы провели и лидеры движения использования переработанного материала в жизни и творчестве из Перми и других городов России.

Летний фестиваль "Город встреч" начался в Перми 17 июня с необычного концерта группы "Чайф" на теплоходе у Речного вокзала. 18 июня в рамках фестиваля прошли Первые спортивные семейные игры, участниками которых стали почти 100 семей. Всего во время летнего фестиваля "Город встреч" в Перми состоится восемь ключевых событий. Помимо открытия, Первых семейных спортивных игр и "Переработки", в июле пройдет серия танцевальных перформансов "Танцуй. Открывай". Также жителей Перми и гостей города ждет фестиваль нового театра "Пермское море". В августе откроется фестиваль живой культуры Перми "Обряды-наряды" и фестиваль "Ведем себя культурно", соединяющий в себе показательные выступления звезд скейтборда, BMX, роликов и самокатов под классическую музыку. Завершится "Город встреч" 26 августа гала-шоу к 300-летию Перми "Ночь рождения города".