Фильм "Мастер и Маргарита" выйдет в кино 25 января 2024 года

Режиссером картины выступил Михаил Локшин, известный по фильму "Серебряные коньки"

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Фильм "Мастер и Маргарита" Михаила Локшина по мотивам одноименного романа Михаила Булгакова выйдет в кинотеатрах 25 января 2024 года, сообщили в пресс-службе кинопрокатной компании "Атмосфера кино" в понедельник.

"Компания "Атмосфера кино" выпустит в российский прокат долгожданный фильм "Мастер и Маргарита" по великому роману Михаила Булгакова 25 января 2024 года", - говорится в сообщении.

Изначально проект был известен под названием "Воланд". В конце апреля в компании "Марс медиа", занимающейся производством фильма, сообщили, что картина выйдет в прокат под названием "Мастер и Маргарита". Режиссер картины - Михаил Локшин, известный по фильму "Серебряные коньки". Роли в "Мастере и Маргарите" исполнили Аугуст Диль, Евгений Цыганов, Юлия Снигирь, Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Алексей Гуськов, Алексей Розин, Данил Стеклов, Игорь Верник, Полина Ауг, Дмитрий Лысенков, Марат Башаров и другие.

Согласно сюжету, писатель оказывается в центре литературного скандала, в результате чего спектакль по его пьесе снимают с репертуара, а коллеги начинают избегать его общества. Вскоре автор знакомится с Маргаритой, которая становится его музой, и берется за новый роман. Его героем становится загадочный Воланд.