ИИМК РАН: реставрация Триумфальной арки Пальмиры начнется с середины сентября

По словам руководителя проекта Натальи Соловьевой, работы продлятся около трех лет

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Российские реставраторы планируют приступить к восстановлению Триумфальной арки в Пальмире (Сирия) с середины сентября и уже начали закупку материалов для выполнения работ. Об этом сообщила в понедельник на пресс-конференции в Санкт-Петербурге руководитель проекта реставрации арки, директор Центра спасательной археологии Института истории материальной культуры РАН Наталья Соловьева.

"На сегодняшний день мы уже защитили этот проект в России на объединенном заседании ученых советов Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры и Московского архитектурного института, а 25 и 26 мая мы защитили проект в Дамаске. На этом совещании присутствовали международные эксперты, которые входят в комитет по Пальмире, созданный в 2020 году по инициативе Михаила Пиотровского (генерального директора Государственного Эрмитажа). Этот комитет при ЮНЕСКО, в него входят эксперты мирового уровня. Проект был одобрен, и на сегодняшний день мы практически приступаем к работе по выполнению логистического этапа, а именно, к закупке оборудования, его отправке в Пальмиру. Вероятнее всего, примерно с середины сентября мы начнем работы в Пальмире", - сообщила Соловьева.

Она напомнила, что проект реставрации арки, подготовленный российскими архитекторами, реставраторами и археологами, стал результатом тщательных исследований, которые проводились учеными в течение года, в том числе непосредственно в Пальмире.

Для подготовки к реставрации эксперты разобрали завалы, отсканировали каждый блок и сделали виртуальную модель арки до взрыва, впервые были проведены археологические исследования фундамента сооружения и культурного слоя вокруг арки. По оценкам ученых, сохранилось порядка 40% исторических камней, также были обнаружены древние блоки, которыми можно дополнить арку, невосполнимые утраты докомпонуют аналогичным мраморизованным известняком.

По предварительным оценкам, работы продлятся около трех лет. "Я думаю, что все преодолимо, и мы выполним свои обязательства. Мы рассчитываем, что проект реставрации займет около трех лет. Если получится, постараемся сделать это быстрее", - сказала Соловьева.

Античный памятник

Триумфальная арка Пальмиры была взорвана в мае 2015 года боевиками запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ). В результате рухнул свод, полностью разрушен центральный пролет. От боковых пролетов сохранились лишь крайние пилоны, повреждены внутренние пилоны и резные каменные блоки, составлявшие своды. Часть элементов утрачена безвозвратно.

Пальмира (Тадмор) - один из богатейших городов поздней античности в оазисе Сирийской пустыни между Дамаском и Евфратом. По преданию, город был основан библейским царем Соломоном. Развалины Пальмиры внесены в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.