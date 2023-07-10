Оперу "Турандот" и шоу-балет "Мастер и Маргарита" представят на фестивале в горах Сочи

Главные партии исполнят Сергей Скороходов, Евгения Муравьева и Анна Денисова

ТАСС, 10 июля. Фестиваль классического искусства "Роза Хутор. Классика" пройдет на горном курорте Сочи "Роза Хутор" с 18 по 27 августа, в программе фестиваля - опера "Турандот", шоу-балет Сергея Полунина "Мастер и Маргарита", а также произведения Сергея Рахманинова и других композиторов. Об этом рассказали на пресс-конференции в ТАСС представители организаторов фестиваля.

"В этом году на той же сцене, на той же высоте мы представим оперу "Турандот", это одно из главных событий нашего фестиваля. Опера очень масштабная, она прекрасно подходит для фестиваля open air, у нас потрясающий состав на эту оперу. Фестиваль длится несколько дней, у нас большая программа - в этом году у нас и современный танец, и симфонический концерт, и хоровой концерт. И конечно, мы не можем пропустить дату юбилея Сергея Васильевича Рахманинова, и в этом году мы представим программу, посвященную этому великому русскому композитору", - рассказал дирижер и художественный руководитель фестиваля "Роза Хутор. Классика" Алексей Асланов.

Он отметил, что главные партии в опере "Турандот" исполнят Сергей Скороходов, Евгения Муравьева, Анна Денисова и другие солисты. Всего в фестивале, по его словам, задействуют около 300 человек.

Как сообщил генеральный продюсер фестиваля "Роза Хутор. Классика" Дмитрий Дедух, откроется фестиваль шоу-балетом Сергея Полунина "Мастер и Маргарита". "Фестиваль подразумевает не только показы шоу и спектаклей, но и общую атмосферу - для гостей будет создана специальная программа, и классическая музыка будет сопровождать ее на протяжении всего фестиваля", - добавил Дедух.

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов отметил, что в 2022 году фестиваль привлек внимание зрителей со всего мира. "Если действительно люди любят искусство, если оно для них ценно, то никакие политические указания не влияют ни на какую отмену русской культуры, которая, как мы знаем, не удалась, в том числе, и благодаря таким мероприятиям", - сказал он. Говоря о предстоящем смотре, Карманов обратил внимание на его мультижанровость. "Фестиваль включает в себя и образовательную часть, и часть, связанную с оперой, и часть, связанную с танцем. Это огромный проект", - добавил он. В свою очередь, Полунин отметил, что "у России природный и человеческий ресурс самый сильный в мире, поэтому нужно внутри страны все развивать, даже внешний мир - он не так важен, мне кажется, для России, а Россия важна для мира".

Фестиваль "Роза Хутор. Классика" является преемником I Сочинского фестиваля классической музыки, который проходил на различных площадках Большого Сочи в августе 2022 и стал знаковым для региона: зрителям впервые была представлена опера в горах на высоте 1 050 м.