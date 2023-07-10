Драма "Ада" Станислава Светлова стала лучшей на фестивале молодого кино Voices в Вологде

Создатель картины признан лучшим режиссером

ТАСС, 10 июля. Кинофильм "Ада" режиссера Станислава Светлова признан победителем X Международного фестиваля молодого кино Voices в Вологде. Создатель картины признан лучшим режиссером, сообщили организаторы фестиваля.

"Фестивальные показы, концерты, лекции и выставка фестиваля молодого кино Voices собрали пять тысяч зрителей. Победителей конкурсной программы выбирали зрители. По итогам голосования лучшим фильмом признана драма "Ада", лучший режиссер - Станислав Светлов, "Ада". Лучшая роль - Хадижа Батаева "Клетка ищет птицу". Хадижа - первая чеченская актриса, получившая такую награду", - говорится в сообщении.

В программе короткого метра одинаковое количество голосов набрали два фильма: "Беглец" Саломе Кинцурашвили и картина "Девять девушек на краю реальности", режиссеры - Даша Дячок, Ольга Перетяткова, АЛ, Мария Рубина, Анастасия Шуклина, Ольга Белоусова, Мария Гусева, Полина Манцурова, Астя. "Зритель выбрал победителей, и это было его право и даже обязанность. Особенно важно осознавать выбор в актерской номинации, где победила чеченская девушка Хадижа Батаева из ленты "Клетка ищет птицу" Малики Мусаевой - это очень важный акт солидарности и сочувствия к нелегкой судьбе женщин на Кавказе. Что касается фильма победителя - юношескую "Аду" мы покажем в рамках проекта КАРО.Арт в киноцентре "Октябрь" 14 июля", - привела пресс-служба слова куратора кинопрограмм Сергея Дешина.

В этом году в масштабную программу фестиваля вошли 25 кинопоказов, 3 концерта, 5 лекций и выставочный проект. Почетным гостем стал режиссер Александр Сокуров, который представил новый фильм "Сказка" и провел творческую встречу с вологжанами, он общался со зрителями почти четыре часа вместо запланированных полутора. В Вологодском кремле прошла мировая премьера отреставрированной режиссерской редакции фильма "Телец". В Вологодском следственном изоляторе Сокуров рассказал заключенным о своем творческом пути и также представил "Сказку".

Отдельной частью фестиваля стали встречи, организованные совместно с проектом "Лекторий". Спикерами выступили библиотекарь Николай Солодников, урбанист Павел Гнилорыбов, киновед Николай Изволов, композитор Анатолий Дзюба и режиссер Александр Мирошниченко. Концерты в ходе фестиваля объединили классику и экспериментальную музыку. На фестиваль приехал один из самых известных современных композиторов Владимир Мартынов. Вместе с саксофонистом Аркадием Пикуновым и исполнителем Павлом Паньковским он представил проект "Декамерон. Продолжение" в Вологодском кремле. Сейчас в Вологде продолжает работу выставочный проект фестиваля - фотовыставка "Тождественность. Фотопутешествие Евгения Нейманда в Бирманское царство и на Русский Север".

О фестивале

Voices - один из главных российских региональных кинофестивалей, который проводится на территории Вологодской области с 2010 года, является одним из важных "киноокон в Европу". В программе представлены работы и молодых режиссеров, и признанных мэтров кино. В разное время гостями фестиваля и членами жюри становились Паоло Тавиани, Сергей Бодров-старший, Хью Хадсон, Клаудиа Кардинале, Клод Брассер, Александр Сокуров, Йос Стеллинг, Сергей Лозница, Кшиштоф Занусси, Александр Прошкин, Алексей Федорченко, Белла Тарр, Стефан Бризе, Марлен Хуциев и другие.