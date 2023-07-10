10 июля, 12:47

Группы "Uma2rman", "Эпидемия", "7Б" стали хедлайнерами финала "Нашествие: Молодые ветра"

Виктор Кручинин/ ТАСС
Владимир Кристовский
© Виктор Кручинин/ ТАСС

Жюри определит 5 из 50 исполнителей, которые отправятся с гастролями по регионам России

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Хедлайнеры финала всероссийского музыкального молодежного конкурса "Нашествие: Молодые ветра", среди которых группы "Uma2rman", "Эпидемия", "7Б", выступят 5 августа в клубе "Урбан" в Москве. Ольга Кормухина, Александр Ф. Скляр вошли в состав жюри конкурса, сообщили ТАСС в понедельник в оргкомитете конкурса.

"Вместе с молодыми исполнителями на сцене выступят группы: "Uma2rman", "7Б", "Эпидемия", "Casual". Ольга Кормухина, Иван Демьян "7Б", Александр Ф. Скляр, Денис Майданов, Алексей Яшин "Casual", Сергей Галанин вошли в состав звездного жюри конкурса "Нашествие: Молодые ветра", - рассказал собеседник агентства.

Жюри определит 5 из 50 исполнителей, которые отправятся с гастролями по регионам России. На гала-концерте выступят исполнители в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Луганска, Республики Крым, Севастополя, а также из Молдавии.

Конкурс "Нашествие: Молодые ветра" реализуется при поддержке президентского Фонда культурных инициатив. Положения конкурса в 2023 году адаптированы с учетом переноса фестиваля "Нашествие" на 2024 год, который планируют провести у деревни Аристово Боровского района Калужской области. 

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© Информационное агентство ТАСС
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