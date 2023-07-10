Путин наградил писателя Проханова орденом Александра Невского

Глава государства отметил активную общественную деятельность публициста

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил писателя и публициста, общественного деятеля Александра Проханова орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы российского государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"За активную общественную деятельность наградить орденом Александра Невского Проханова Александра Андреевича - председетеля общероссийского общественного движения поддержки и реализации социально значимых инициатив и проектов "Русская мечта", - говорится в документе.

Проханов - российский писатель и публицист. Автор романов "Время полдень", "Там, в Афганистане", "Теплоход "Иосиф Бродский". Главный редактор газет "День" (1990 - 1993), "Завтра" (1993 - н. в.).