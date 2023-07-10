Петербург впервые примет фестиваль стран Латинской Америки

Мероприятие состоится 15 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Первый фестиваль стран Латинской Америки в Петербурге пройдет 15 июля в Никольских рядах. Среди его участников будут не только зарубежные исполнители, но и представители посольств Аргентины, Бразилии, Венесуэлы и других стран. Об этом в понедельник на пресс-конференции в ТАСС сообщил первый заместитель председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Сергей Марков.

"15 июля с 12:00 до 21:00 пройдет фестиваль стран Латинской Америки. В мероприятии будут участвовать представители и руководители ряда посольств стран Латинской Америки, аккредитованных Россией. Среди них посол Аргентины, представали посольств Бразилии, Венесуэлы, Доминиканской Республики, а также все почетные консулы, аккредитованные в Санкт-Петербурге. В прошлых годах мы проводили "Дни Латинской Америки", они подразумевали больше события экономической направленности - встречались бизнесмены, обсуждались вопросы, связанные с наукой и образованием. На фестивале направленность в большей степени культурная. Раз уж мы открываем для себя этот регион, то надо начинать с культуры", - сказал Марков.

Программа фестиваля подразумевает всевозможные мастер-классы - посетители смогут как станцевать настоящее аргентинское танго, так и овладеть приемами бразильского боевого искусства капоэйра. Помимо этого, при участии Русского географического общества был подготовлен целый цикл лекций. С культурой Латинской Америки гостей познакомят солист кубинского коллектива Philoritmica Гильермо Рейс, школа бразильских барабанов "Bate na Palma da M o", эквадорский исполнитель Pakari, а также другие артисты.

По словам Маркова, особым дополнением к празднику станет латиноамериканская кухня, для представления которой привлекли ведущих рестораторов. Он также отметил важность и актуальность развития взаимоотношений между Россией и странами Латинской Америки, подчеркнув, что, помимо фестиваля в ноябре, на Петербургском инновационном форуме планируется провести круглый стол по развитию сотрудничества со станами Латинской Америки в области фармацевтической продукции. Также достигнута договоренность провести день Аргентины в следующем году.

"Направление Латинской Америки сейчас является приоритетным. Интерес к интенсификации сотрудничества идет не только со стороны Санкт-Петербурга - мы видим интерес и готовность с нами взаимодействовать почти у всех стран Латинской Америки. Они готовы продолжать сотрудничество с нами во всех сферах - уровень этих контактов очень высокий. Фестиваль станет первым шагом для дальнейшего углубления этих отношений, особенно в сфере тризма", - подытожил он.