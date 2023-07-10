СМИ сообщили о выходе трейлера фильма "Наполеон" режиссера Ридли Скотта

Как указал телеканал France 3, в ролике показали такие вехи биографии императора, как приход к власти, Египетский поход и коронация

ПАРИЖ, 10 июля. /ТАСС/. Первый трейлер фильма британского режиссера Ридли Скотта "Наполеон" с американским актером Хоакином Фениксом в роли императора был выложен в Сеть в понедельник, сообщил телеканал France 3.

Как указывает телеканал, трейлер рассказывает о начале политической карьеры Наполеона на фоне его романа с Жозефиной Богарне, которая позже стала его женой. В ролике показаны такие вехи биографии императора, как приход к власти, Египетский поход и коронация.

Роль Жозефины исполнит Ванесса Кирби, известная по картине "Миссия невыполнима" и сериалу "Корона".

Телеканал напомнил, что фильм выйдет на экраны во Франции в ноябре. В 2025 году картина станет доступна для просмотра в интернете.

Самый первый полнометражный фильм Ридли Скотта "Дуэлянты" (1977) тоже был посвящен наполеоновской эпохе. Он был отмечен призом за лучший дебют на Каннском кинофестивале. Мировую известность режиссеру принесли фильмы "Чужой", "Бегущий по лезвию", "Тельма и Луиза". Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в новом фильме о Наполеоне, прославился благодаря роли римского императора в картине "Гладиатор", также поставленной Скоттом. Феникс был удостоен премий "Оскар" и "Золотой глобус" в номинации "Лучший актер" за роль в фильме "Джокер".

Французский император

Будущий император родился в семье адвоката и политика Карло Буонапарте и его жены Летиции. Французская революция в июле 1789 года открыла ему путь к военной карьере: в возрасте 24 лет после взятия Тулона он получил чин бригадного генерала, в ноябре 1799 года Наполеон стал первым консулом Французской республики, а спустя еще пять лет был провозглашен императором.

Несколько лет назад на аукционе в Фонтенбло одна из знаменитых треуголок монарха была продана почти за €2 млн. Дом инвалидов в Париже, на территории которого расположена гробница Наполеона, ежегодно посещают почти 1,5 млн человек.

Поражение в войне 1812 года с Россией положило начало крушению наполеоновской империи. Последние годы жизни Наполеон провел на острове Святой Елены в английском плену.