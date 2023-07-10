Под Орлом около 1,5 тыс. гостей посетили спектакли театрального фестиваля "Время Т"

Он проходил 7-9 июля в музее-заповеднике И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново"

ТАСС, 10 июля. Порядка 1,5 тыс. зрителей посмотрели спектакли первого театрального фестиваля "Время Т", который состоялся 7-9 июля в музее-заповеднике И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" под Орлом. На фестиваль приехали восемь профессиональных и любительских коллективов из пяти регионов России, сообщил ТАСС в понедельник директор музея Сергей Ступин.

"За три дня фестиваля спектакли в нашем музее-заповеднике Ивана Сергеевича Тургенева "Спасское-Лутовиново" посетили около 1,5 тыс. гостей. Некоторые зрители приезжали к нам из соседних регионов, потому что фестиваль вызвал большой интерес у любителей театрального искусства и творчества Тургенева", - сказал Ступин.

Он добавил, что в фестивале участвовали не только профессиональные, но и любительские коллективы, всего восемь коллективов из Орла, Москвы, Воронежа, Московской и Рязанской областей. Так, Орловский государственный академический театр имени И. С. Тургенева показал спектакль "Призраки - нереальная любовь" под дубом поздно вечером, тем самым создав особую атмосферу, поскольку спектакль прошел именно там, где была написана повесть, и где проходило ее действие.

По словам Ступина, логотип фестиваля и его название - "Время Т" - объединяет начальные буквы фамилии Тургенева, а также слова "театр" и "творчество". "Все вместе это будет "Время Т", потому что фестиваль раскрывает разные стороны творчества Тургенева", - резюмировал собеседник агентства.

Тургенев родился в Орле 9 ноября 1818 года, автор романов "Отцы и дети", "Дворянское гнездо", повести "Ася", рассказа "Муму", цикла рассказов "Записки охотника". Одним из самых известных объектов Орловской области, связанных с именем писателя, является усадьба "Спасское-Лутовиново", принадлежавшая его матери Варваре Лутовиновой. Государственный мемориальный и природный музей-заповедник И. С. Тургенева "Спасское-Лутовиново" в Орловской области - единственный в России мемориальный музей русского писателя.

С родовым имением связана история создания множества произведений Тургенева, с 1997 года музей-заповедник входит в перечень особо ценных объектов культурного наследия народов России, в 2022 году музей отметил 100-летие со дня основания.