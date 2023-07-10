Посольство Южной Осетии объявило о старте отбора кандидатов на премию "Буламаргъ"

На соискание премии можно выдвинуть романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, сборники стихотворений, документальная проза и мемуары

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Диппредставительство Южной Осетии объявило о начале отбора кандидатов на седьмую международную литературную премию "Буламаргъ" ("Соловей") 2023 года для авторов, пишущих на русском языке. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве республики.

"Посольство Республики Южная Осетия в Российской Федерации, Совет Международной литературной премии "Буламаргъ" имеют честь объявить об отборе кандидатов седьмого сезона (2023 года) для авторов, пишущих на русском языке, - говорится в сообщении. - На соискание премии могут быть выдвинуты романы, повести, сборники повестей и/или рассказов, сборники стихотворений, документальная проза и мемуары. Ограничений для авторов произведений по месту жительства и месту опубликования произведений премия не устанавливает".

Для участников

В конкурсе может принять участие любой желающий в возрасте от 14 лет до 41 года. Объем произведений, в том числе документальных, не ограничен. Минимальный объем произведений - два авторских листа для прозы и один авторский лист для поэзии (за авторский лист принимается текст объемом 40 тыс. печатных знаков, включая пробелы или 700 строк стихотворного текста). "Поощряются темы о выдающихся деятелях России и Осетии, важнейших исторических событиях, современной жизни, - добавили в посольстве. - При выдвижении на премию предоставляются изданные произведения или рукопись в электронной форме, а также письмо о выдвижении".

Такое письмо включает сведения о номинаторе - авторе либо организации, осуществляющих выдвижение произведения на соискание премии, необходимые контактные данные, телефоны и адреса, а также краткую творческую биографию автора. Полное название произведения, основные сведения о произведении, его творческих особенностях, а также письменное согласие автора на выдвижение произведения, если номинатором выступает не он, также должны быть указаны.

"Премия для авторов, пишущих на русском языке, вручается в одной номинации в размере 60 000 рублей", - говорится в сообщении.

О премии

Премия присуждается ежегодно с 2016 года. В прошлом году церемония ее вручения проходила в Культурном центре Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД РФ в Москве. В 2020 году совет премии ввел номинацию для авторов, пишущих на русском языке, получившую широкую поддержку в России.

Премия сотрудничает с Министерством иностранных дел России, а на церемониях вручения премии регулярно присутствуют главы и представители дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованных в Москве, а также представители органов исполнительной и законодательной власти России, Московской городской думы, общественных организаций Российской Федерации.