Первое издание книги о Гарри Поттере продали за $13,5 тыс.

Книгу приобрели в 1997 году за 30 пенсов (примерно 36 центов)

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Первое издание книги Джоан К. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" (1997), приобретенное за 30 пенсов (примерно 36 центов), ушло в Англии с молотка более чем за 10,5 тыс. фунтов стерлингов ($13,5 тыс.). Об этом сообщил в Twitter аукционный дом Richard Winterton Auctioneers, который провел в понедельник торги в Личфилде (графство Стаффордшир)

"Какой невероятный результат для книги про "Гарри Поттера"! Аукционная цена в 10,5 тыс. фунтов", - отмечается в сообщении. Какова оказалась итоговая стоимость лота с учетом премии покупателя, не уточняется.

Сумма, за которую была реализована книга, оказалась в два раза выше ее предварительной оценки и в 35 тыс. раз выше суммы, за которую любитель-коллекционер приобрел этот "сильно потрепанный" экземпляр несколько лет назад у библиотеки. Та сочла состояние книги непригодным для выдачи на руки и уступила за символическую цену. Разбирая вещи библиофила после его внезапной смерти в возрасте 55 лет в начале года, родственники обнаружили редкий экземпляр книги и предложили его аукционному дому.

Эксперты подтвердили, что это один из 500 экземпляров, напечатанных в 1997 году. 300 из них были разосланы в библиотеки по всей Великобритании и лишь 200 поступили в продажу.

В 2017 году первое издание книги о юном волшебнике Гарри Поттере, подписанное Джоан К. Роулинг, было продано на торгах аукционного дома Bonhams в Лондоне за рекордные 106 тыс. фунтов ($140 тыс.). Семь томов произведений британской писательницы вышли в свет с 1997 по 2007 год. Общий тираж книг, изданных более чем на 80 языках, превышает 500 млн экземпляров. По этим произведениям Роулинг сняты более десятка кинолент.