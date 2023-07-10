Мадонна перенесет американскую часть турне

Певица начнет гастроли в Европе в октябре

НЬЮ-ЙОРК, 10 июля. /ТАСС/. Американская исполнительница Мадонна (полное имя - Мадонна Луиза Чикконе) планирует перенести американскую часть мирового турне и начать гастроли с осенних концертов в Европе. Об этом певица сообщила в понедельник в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

По словам Мадонны, которая в конце июня была госпитализирована с бактериальной инфекцией, сейчас она идет на поправку. Мадонна поблагодарила за поддержку своих поклонников, отметив, что не хочет огорчать тех, кто уже купил билеты на ее выступления.

"Сейчас план заключается в том, чтобы перенести североамериканскую часть турне и стартовать в октябре в Европе", - написала певица. Как сообщается на официальном сайте певицы, ее первый европейский концерт в рамках мирового турне должен пройти в Лондоне 14 октября.

Ранее портал TMZ сообщил со ссылкой на близкие к певице источники, что ее восстановление протекает на так быстро, как она ожидала. Портал сообщал, что Мадонна, скорее всего, не успеет выздороветь к началу своего турне, которое должно было начаться 15 июля в Ванкувере.

28 июня менеджер Мадонны сообщил, что 24 июня у певицы развилась бактериальная инфекция. Она провела несколько дней в отделении интенсивной терапии в больнице. По данным TMZ, около месяца у исполнительницы наблюдалась повышенная температура, однако она не соглашалась на госпитализацию, так как не хотела переносить турне на более поздний срок.