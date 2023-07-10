В Москве состоялась премьера фильма "Кентавр"

Роли в картине исполнили Юра Борисов, Анастасия Талызина, Сергей Гилев и Григорий Верник

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Премьера российского экшн-триллера "Кентавр" состоялась в столичном киноцентре "Октябрь" в понедельник. Режиссер фильма Кирилл Кемниц рассказал корреспонденту ТАСС, что актер Юра Борисов - исполнитель главной роли таксиста Саши - для фильма получил разрешение на работу в такси.

"Кентавр" рассказывает историю о таксисте с инвалидностью, чья машина практически является продолжением его тела. Вместе с Борисовым в фильме также снялись Анастасия Талызина, Сергей Гилев и Григорий Верник.

Действие фильма происходит в рамках одной ночи, поэтому все съемки проходили исключительно в ночные смены. Еще одной особенностью "Кентавра" стало большое количество автомобильных погонь - почти весь хронометраж картины герой Борисова находится за рулем. Несмотря на то, что за все экшн-сцены отвечали профессиональные каскадеры, в некоторых машину водит исполнитель главной роли. "Юра очень хорошо водит, поэтому там, где это было дозволено, он делал это сам. Плюс Юра получил лицензию таксиста и даже какое-то количество дней поработал таксистом для этого фильма. Я, Юра и Настя садились в эту машину, просто катались по городу и репетировали сцены. Я был третьим пассажиром, молчал, пока они репетировали. Так мы уже работали над ролями", - рассказал в беседе с ТАСС Кемниц.

"Кентавр", как отметил постановщик, стал его полнометражным режиссерским дебютом. Изначально фильм задумывался как небольшая экспериментальная картина, над которой режиссер работал вместе со сценаристом Михаилом Зубко. Спустя время к проекту в качестве продюсера присоединился Илья Найшуллер - режиссер боевиков "Хардкор" и "Никто". При этом прототипом героя Борисова стал реальный человек.

Реальный прототип

"До сценарной жизни у меня было большое увлечение - мы занимались тюнингом автомобилей в подмосковных гаражах. У меня был товарищ, который в действительности таксист с инвалидностью, добрейший человек, но, естественно, не имеющий отношения к характеру нашего героя, - рассказал ТАСС автор сценария Михаил Зубко. - Он действительно жил в гараже, но всегда очень мотивировал. То, насколько он сам себя поднял на ноги и свою жизнь построил буквально вокруг этой машины. В этом смысле я действительно вдохновлялся, потому что это такой пример сильного человека, при этом он очень добрый. Это мы старались в кино заложить".

По словам сценариста, "Кентавр" - это микс сразу нескольких жанров, создатели вдохновлялись приемами азиатских триллеров. "Мы с Кириллом большие фанаты корейского кино. Это сочетание слез, крови, смеха, мне кажется, нам очень присуще. Эти границы мы гораздо шире ставим, чем зритель привычного голливудского кино, которое сделано очень четко. В этом смысле мы отрывались как хотели, всегда писали эту историю максимально про живых людей, которые одновременно могут и бояться, и смеяться, и любить", - сказал Зубко.

"Мы живем в большом городе, где живет много миллионов человек, но порой люди чувствуют себя одинокими, несмотря на то что находятся в мегаполисе. Эта история в том, что не надо судить людей по одежде, а надо присмотреться. У нас есть такое качество, что, когда мы видим человека непохожего, отличающегося от нас, мы начинаем воспринимать его как чужого, даже в каком-то смысле как врага. И эта история про то, что надо быть терпимее к людям, потому что за каждым "фасадом" есть живой человек со своими проблемами", - добавил режиссер фильма.

Производством "Кентавра" занимались кинокомпании ID Production и Versus Pictures при участии онлайн-кинотеатра Okko и Planeta Inform. Компания "Атмосфера кино" выпустит фильм в прокат 13 июля.