В Москве в парке "Зарядье" открылась выставка работ медиахудожников

Экспозиция состоит из семи произведений современного цифрового искусства, каждое из них создано на основе цифровой статистики по различным темам

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Жители и гости Москвы смогут увидеть выставку "Искусство данных" в парке "Зарядье", работы медиахудожников можно будет посмотреть до 23 июля. Об этом во вторник сообщается на сайте мэра столицы.

"Медиафасад флагманского туристско-информационного центра Москвы в парке "Зарядье" украсила выставка "Искусство данных". В экспозицию вошли лучшие работы молодых медиахудожников из разных регионов страны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выставка будет работать до 23 июля. Она состоит из семи произведений современного цифрового искусства, каждое из них создано на основе цифровой статистики по различным темам - от климата до маршрутов движения московского транспорта. Авторам пришлось учитывать сложную форму купола туристско-информационного центра.

"Благодаря выставке туристы и горожане смогут познакомиться с яркими произведениями цифрового искусства, созданными художниками из разных городов России. Москва в очередной раз подтверждает статус столицы современного искусства и флагмана цифровизации во всех сферах жизни, включая культуру", - приводятся в тексте слова начальника управления туризма столичного Комитета по туризму Ирины Шилкиной.

Показ работ проходит дважды в день: с 22:00 до 22:30 и с 23:00 до 23:30.