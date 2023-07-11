Более 150 тыс. человек посетили фестиваль "Российская креативная неделя. Москва фест"

Для них провели свыше 800 мастер-классов, концертов и лекций

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Площадки фестиваля "Российская креативная неделя. Москва фест" привлекли более 150 тыс. посетителей, для них провели свыше 800 мастер-классов, концертов и лекций. Об этом сообщила во вторник пресс-служба столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

Фестиваль "Российская креативная неделя. Москва фест" прошел с 3 по 9 июля в столице. Его площадки и павильоны можно было посетить в Парке Горького, "Зарядье" и "Музеоне", на территории центра современного искусства "Винзавод" и в других популярных местах города.

"Самыми посещаемыми пространствами фестиваля стали ВДНХ и Кузнецкий Мост - 5 тыс. человек посмотрели тут спектакли и модные показы. Всего же организаторы провели свыше 800 мастер-классов, концертов, киносеансов и лекций. К ним присоединились больше 150 тыс. человек из Москвы, 35 других регионов России и еще 19 стран мира", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что культурную программу можно было посетить более чем на 60 площадках. Деловую повестку обсуждали в инновационном кластере "Ломоносов". Там собрались более тысячи слушателей и спикеров из стран СНГ, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и Африки. Они обменялись мнениями о перспективах развития творческих индустрий и международного сотрудничества.

Также 45 театральных постановок и концертов прошло в павильонах фестиваля на ВДНХ, Гоголевском бульваре и Пушкинской площади. В парках "Музеон" и "Сокольники" работал "Книжный город". Там презентовали лучшие российские и иностранные произведения разных лет, а также издательские новинки.

"Во время фестиваля состоялись кинопоказы. На больших экранах гости увидели 120 лент, снятых в России, Казахстане, Белоруссии, Сербии, Таиланде и Южной Корее. Сеансы организовали в кинозалах и под открытым небом", - добавили в пресс-службе.