В Перми выступит прима-балерина Большого театра Светлана Захарова в честь 300-летия города

В рамках проект "Танцуй. Открывай" зрители смогут принять участие в мастер-классах по направлениям джаз-фанк и хип-хоп

ПЕРМЬ, 11 июля. /ТАСС/. Прима-балерина Большого театра Светлана Захарова выступит в Перми в рамках танцевального проекта "Танцуй. Открывай", который станет одним из событий флагманского фестиваля к юбилею столицы Прикамья "Город встреч". Об этом сообщает во вторник оргкомитет "Пермь-300".

"Пермь для всего балетного мира - один из важнейших городов. Город на Каме связан с именем великого импресарио Сергея Дягилева, открывшего миру русскую культуру в начале XX века, в том числе и балет. Сегодня Пермь блистает в мировой культуре не только такими брендами как Дягилевский фестиваль и храмовая деревянная скульптура, но всем тем, что делает из Перми город встреч, где сходятся традиции и новации, сохраняется наследие и культивируется самое современное", - передают слова Захаровой в оргкомитете.

Проект "Танцуй. Открывай" стартует 15 июля и продлится до 30 июля. В день открытия свою программу покажет крупнейшая пермская танцевальная студия Freak Dance Studio , здесь же будут проходить мастер-классы по направлениям джаз-фанк и хип-хоп от призера мировых чемпионатов Валерии Кан. В 20:00 (18:00 мск) на сцену выйдут звезды Большого театра: Захарова, прима-балерина Екатерина Крысанова и премьер Владислав Лантратов, ведущая солистка Кристина Кретова и премьер Игорь Цвирко, а также прима-балерина Елизавета Кокорева и первый солист Алексей Путинцев.

Летний фестиваль "Город встреч" начался в Перми 17 июня. Всего в ходе празднования юбилея столицы Прикамья состоится восемь ключевых событий, завершится "Город встреч" 26 августа гала-шоу к 300-летию Перми "Ночь рождения города".