Авторы из Китая, Ирана, Греции и других стран станут участниками кинофорума в Севастополе

Организаторы мероприятия - компания "Иннопрактика" и продюсерский центр "ВГИК-дебют"

СЕВАСТОПОЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Молодые режиссеры из 10 стран представят свои работы на международном форуме кинематографистов "Глобальные ценности" в Севастополе. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор города Михаил Развожаев.

"21-24 июля в Севастополе состоится третий Международный форум молодых кинематографистов "Глобальные ценности". В этом году форум объединит молодых авторов кино из России, Греции, Ирана, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Сенегала, Словакии, Узбекистана, Хорватии. Показы фильмов и другие мероприятия форума пройдут на двух площадках - в Севастопольском центре культуры и искусств и в кинотеатре "Россия", - написал он.

Для показа в рамках форума отобраны более 15 короткометражных фильмов. Они посвящены таким проблемам современного мира, как глобализм, многополярный мир, национальная идентичность, патриотизм, семейные ценности. "Богатая, в том числе и кинематографическая история Севастополя, показывает - искусство не имеет границ. Форум молодых кинематографистов, уроженцев разных стран - лучшее тому доказательство", - добавил Развожаев.

Организаторы форума - компания "Иннопрактика" и продюсерский центр "ВГИК-дебют". Вход на показы бесплатный.