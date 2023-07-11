В Рязани представят "Хованщину" в постановке театра Станиславского на "Русской опере"

Как отметили организаторы, вход на все события смотра будет бесплатным

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Русская опера" впервые пройдет в Рязани с 27 по 30 июля, его главным событием станет показ оперы Модеста Мусоргского "Хованщина" в постановке Московского академического Музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко (МАМТ), сообщили ТАСС во вторник организаторы.

"С 27 по 30 июля в Рязани впервые состоится международный оперный фестиваль "Русская опера", посвященный национальным оперным традициям и музыке русских композиторов. В нем примут участие коллективы и солисты ведущих академических театров России, лауреаты Национальной оперной премии "Онегин", почетные гости из соседних стран и, конечно, певцы и музыканты из самой Рязани, - говорится в сообщении. - Центральным событием фестиваля станет показ оперы "Хованщина" Модеста Мусоргского в "золотомасочной" постановке МАМТ". Он состоится в стенах Рязанского кремля.

Как рассказали организаторы, вход на все события смотра будет бесплатным. В его программе также запланирован концерт с участием солистов Государственного академического Большого театра России (ГАБТ), театров "Новая опера" и "Геликон-опера" в сопровождении Рязанского Губернаторского камерного оркестра под управлением Сергея Проскурина и многое другое. Гости смогут посетить лекции, камерные концерты, кинопоказы, поэтические чтения, шоу "Стрельцы & Петровцы", организованное военно-историческими клубами из Москвы и Тулы. "Фестиваль поддержали Президентский фонд культурных инициатив, Правительство Рязанской области, а также Национальная оперная премия "Онегин", - отметили в сообщении.

Губернатор Рязанской области Павел Малков в беседе с ТАСС назвал форум украшением лета 2023 года. "Фестиваль пройдет на открытом воздухе - в стенах Рязанского кремля, где знаменитые русские оперы приобретут особое звучание. Важно и то, что в объявленный президентом России Владимиром Владимировичем Путиным год Сергея Рахманинова к 150-летию со дня его рождения в программу включены произведения гениального русского композитора", - сказал собеседник агентства.