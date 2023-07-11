МХТ готовит специальную программу для гастролей на Байконур

Художественный руководитель - директор театра Константин Хабенский сообщил о наличии ее сценария

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. МХТ имени А.П. Чехова привезет на Байконур в сентябре специальную музыкально-поэтическую, литературную программу. Об этом сообщил журналистам во вторник художественный руководитель - директор театра Константин Хабенский.

"Мы в сентябре едем на Байконур. Мы повезем абсолютно новую программу, сценарий которой уже есть. Мы за лето подготовимся и в конце августа соберем ее. Это будет программа новоиспеченная, которая еще никогда никому не была показана", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Худрук добавил, что программу увидят как космонавты, так и персонал космодрома.

Ранее сообщалось, что Художественный театр отправится в большой гастрольный тур по Казахстану с выездом на космодром Байконур в рамках празднования своего 125-летнего юбилея.