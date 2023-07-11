Арбенина даст стадионные концерты в Санкт-Петербурге осенью 2023 года

Музыкант отметила, что публику ждут "невероятные встречи"

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Певица Диана Арбенина и "Ночные снайперы" выступят со стадионными концертами в Петербурге предстоящей осенью, а также в других городах РФ. Об этом ТАСС во вторник сообщила сама артистка.

"Ночные снайперы" подошли к рубежу в 30 лет, пожалуй, в лучшей своей форме. Это смогли увидеть все, кто пришел к нам на концерт 8 июля на стадион "Спартак". Зрители и музыканты в этот вечер были одним целым, - сказала Арбенина. - Но я никогда не умела почивать на лаврах и сидеть на печке, свесив ножки от головокружительного успеха. Поэтому мы идем дальше и ставим новые цели. Это, в частности, несколько стадионных осенних концертов в Петербурге. Это наша любимая акустика, с которой мы обещали приехать. Это стадионы в прекрасных городах нашей огромной страны". Музыкант отметила, что публику ждут "невероятные встречи".

Концерт Арбениной в честь 30-летия группы "Ночные снайперы" прошел 8 июля на стадионе московского футбольного клуба "Спартак".