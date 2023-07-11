Режиссер фильма о Шостаковича анонсировал основные съемки в конце года

По словам Алексея Учителя, практически все актеры уже утверждены на роли

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июля. /ТАСС/. Основная часть съемок фильма Алексея Учителя "ДД/Шостакович" начнется в конце года, практически все актеры уже утверждены на роли. Об этом режиссер рассказал ТАСС на фестивале "Горький fest".

"Съемки действительно начались, но они пока не столь масштабные, предварительные, по графику мы планировали. Основные съемки начнутся в конце года. Мы "Шостаковича" делаем в двух вариантах - и фильм, и четырехсерийный вариант будет. Так мы задумывали", - сказал Учитель.

Режиссер отметил, что практически все актеры уже утверждены, но имен пока раскрывать не стал.

Лента покажет XX век с точки зрения Шостаковича. Ранее Учитель отмечал, что фильм не задумывается как полностью биографический, в нем найдут отражение обстоятельства жизни композитора, повлиявшие на его музыку и судьбу.