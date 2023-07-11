Русский музей доставил на Кубу оборудование для обновления своего виртуального филиала

По словам гендиректора учреждения Аллы Маниловой, кубинцам станут доступны более 345 цифровых программ, а также электронные каталоги и виртуальные туры о русском изобразительном искусстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Государственный Русский музей доставил на Кубу на учебном корабле "Перекоп" оборудование для обновления виртуального филиала и расширения его возможностей. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе музея, в обновленном виртуальном филиале представят новую мультимедийную выставку "Страницы русского авангарда", которая станет первым опытом цифрового показа произведений из коллекции Русского музея на Кубе.

"Новое оборудование для модернизации филиала уже доставлено в Гавану на учебном корабле "Перекоп". 11 июля состоялась передача компьютерного и проекционного оборудования, а также печатных изданий Русского музея Национальному музею изобразительных искусств в Гаване", - рассказали в пресс-службе.

Обновление виртуального филиала позволит масштабно представить кубинцам крупнейшую коллекцию русского искусства в цифровом формате. Посетители музея смогут изучать цифровые ресурсы о русском изобразительном искусстве с Х по XXI веков, часть из них перевели на испанский язык. Цифровую Медиатеку Русского музея в Гаване дополнят печатные альбомы и каталоги.

"Мы очень ценим то, как относятся на Кубе к Русскому музею - он особенно любим жителями Гаваны. Обновление виртуального филиала Русского музея было проведено нами в кратчайшие сроки, и теперь кубинцам станут доступны более 345 цифровых программ, а также электронные каталоги и виртуальные туры о русском изобразительном искусстве. Значительная часть мультимедийных фильмов была переведена на испанский язык, среди них и специальные программы для детей", - привела пресс-служба слова генерального директора Русского музея Аллы Маниловой.

Открытие обновленного виртуального филиала Русского музея и мультимедийной выставки "Страницы русского авангарда" состоится в Гаване 14 июля в рамках проведения четвертой региональной молодежной конференции российских соотечественников стран Америки и Австралии, организованной МИД России, сообщили в пресс-службе.

Коллекция музея

Русский музей обладает наиболее полной коллекцией отечественного искусства из более 400 тыс. произведений тысячелетнего периода - с Х по ХХI век, он выступает также как авторитетный научно-исследовательский, реставрационно-хранительский и методический центр, курирующий работу всех художественных музеев России.

Виртуальные филиалы Русского музея действуют в музеях, университетах, культурных центрах, учреждениях дополнительного образования в России и за ее пределами. С помощью современных технологий посетители виртуальных филиалов имеют доступ к коллекции русского изобразительного искусства, знакомятся с русской культурой, историческим и художественным прошлым России.

Проект "Русский музей: виртуальный филиал" ведет свое начало с 2003 года. За это время Русский музей открыл 248 виртуальных филиалов (202 - в России, 46 - за рубежом). Посетителями виртуальных филиалов Русского музея стали более 10 млн человек.