В Липецке на фестивале "Джаз на Зеленом острове" ожидают 10 тыс. зрителей

Его проведут в августе

ТАСС, 11 июля. Организаторы фестиваля "Джаз на Зеленом острове", который пройдет в Липецке 12 августа, готовятся принять 10 тыс. зрителей. Художественным руководителем выступит известный российский трубач Вадим Эйленкриг, рассказала ТАСС во вторник пресс-секретарь Липецкой государственной филармонии Юлия Кондратьева.

"В этом году [фестиваль] делает шаг в сторону молодежи, идея [мероприятия]: джаз может быть очень разным. Все службы фестиваля готовятся, рассчитывают [принять] 10 тыс. зрителей. В этот день на Зеленом острове также пройдет фестиваль "Липецкий триатлон", из разных регионов приедет много спортсменов с семьями, и они все смогут вечером отдохнуть на джазовом фестивале", - сказала она.

Кондратьева добавила, что художественным руководителем фестиваля выступит известный российский трубач, телеведущий Вадим Эйленкриг, который сформировал программу и пригласил в Липецк молодых известных музыкантов. "Будут Тина Кузнецова - это фолк-джаз; Jukebox trio - трио акапелла повторяет звучание разных музыкальных инструментов; Revo band - фанк-джаз; Илиана Санчес - кубинский джаз; Eilenkrig Crew [основной проект Вадима Эйленкрига, с которым музыкант играет концерты, гастролирует] - классический джаз. Хедлайнером фестиваля будет певец Александр Панайотов, он c Eilenkrig Crew будет делать совместную джазовую программу", - рассказала собеседница агентства.

По словам Кондратьевой, фестиваль "Джаз на Зеленом острове" впервые прошел в Липецке в 2022 году, тогда его посетили более 5 тыс. человек.