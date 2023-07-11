В Петербурге представили личные вещи и оригиналы рукописей Сергея Курехина

Экспозицию дополнили телевизионными интервью и передачами с его участием

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июля. /ТАСС/. Центр современного искусства имени Сергея Курехина в Санкт-Петербурге во вторник открыл выставку "Прототип #7". Как рассказала корреспонденту ТАСС художественный руководитель центра Анастасия Курехина, на выставке можно увидеть личные вещи и оригиналы рукописей создателя "Поп-Механики", известного музыкального коллектива.

"У нас представлены личные вещи Сергея Курехина, многие из которых, в частности, его рукописи, никогда не выставлялись. На выставке можно увидеть и вещи, в которых он выступал - его рубашку, знаменитый "курехинский" свитер, его очки, а также кассеты, ключ, которым он настраивал все рояли перед концертами, ленфильмовский пропуск, магнитофон, на котором записывалась половина Петербурга, афиши концертов и многое другое", - сказала Курехина.

По ее словам, выставка также дополнена телевизионными интервью и передачами с участием Курехина - там, на экране, он предстает как раз в тех вещах, которые теперь являются уже экспонатами. Руководитель центра также уточнила, что подобные выставки устраиваются здесь каждый год и являются своего рода экспериментами на тему "Каким будет новый музей Сергея Курехина" - уже через 1,5 года он откроется на Васильевском острове.

На выставке можно также увидеть и работы других художников так или иначе связанных с Курехиным и его "Поп-Механикой". Как поделилась в беседе с корреспондентом ТАСС куратор выставки, искусствовед и сотрудник музея Ксения Макаренко, посетители смогут увидеть фотографии Вилли Усова, работы Инала Савченко и Андрея Крисанова, а также оценить отдельный блок, который посвящен альтернативному модельеру, художнику и актеру Сергею Чернову.

"На выставке представлены живописные и графические работы Чернова, а также его костюмы к "Поп-Механике". Его называли "кутюрье" "Поп-Механики" - шесть лет он оформлял все концерты курехинского ансамбля, за что и получил такое прозвище", - поделилась Макаренко.

Курехин (1954-1996) вошел в новейшую историю российской культуры как рок- и джазовый музыкант, композитор-авангардист, киносценарист, актер, шоумен. Имя Курехина, помимо ежегодной премии, которая проходит при поддержке комитета по культуре Санкт-Петербурга, носят созданный в городе Центр современного искусства и международный фестиваль SKIF.