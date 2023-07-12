В Петербурге пройдет фестиваль "Опера - всем"

Его откроют оперой Римского-Корсакова "Садко"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. XII Санкт-Петербургский международный фестиваль "Опера - всем" по традиции откроется в среду на Соборной площади Петропавловской крепости русской классикой - оперой-былиной Николая Римского-Корсакова "Садко". Спектакль в постановке московского режиссера Андрея Цветкова-Толбина под управлением музыкального руководителя фестиваля Фабио Мастранджело будет исполнен под открытым небом при свободном посещении всех желающих.

"В этом году я по-особому трепетно жду начала фестиваля, потому что мы покажем четыре важнейших оперы из мирового репертуара. Кроме "Садко", это моя любимая "Тоска" Пуччини, которой я продирижировал около ста раз, а также "Летучий голландец" Вагнера и "Так поступают все женщины" Моцарта. Так что, в отличие от наших бывших западных партнеров, мы не против культуры всего мира", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС маэстро Мастранджело.

Вспомнив, как все начиналось 12 лет назад, он назвал этот проект очень рискованным с точки зрения петербургской погоды с бурными летними дождями.

"Хотя мы берем на себя большие риски, но по математике, как мне кажется, мы выходим победителями. За эти годы были показаны 43 постановки, и только три раза мы не доиграли до конца. Это доказательство, что высшие силы на нас, видимо, смотрят положительно", - с улыбкой резюмировал дирижер, возглавляющий в городе Музыкальный театр имени Федора Шаляпина (бывший "Мюзик-холл").

Оркестр этого театра "Северная симфония" взял на себя три из четырех фестивальных спектаклей. В еще одном - "Летучий голландец" - примет участие оркестр Консерватории.

Как рассказал арт-директор фестиваля Виктор Высоцкий, к проекту, кроме Театра имени Шаляпина, привлечены солисты Мариинского театра, "Зазеркалья", "Санктъ-Петербургъ Оперы". Все спектакли оригинальны по режиссерскому и сценографическому решению, и каждая постановка вписана в тот или иной архитектурный антураж. Так, "Тоска" будет показана на Елагином острове перед Елагиноостровским дворцом, "Летучий голландец" - на Якорной площади в Кронштадте, который вошел в проект в прошлом году, а заключительный спектакль "Так поступают все женщины" 23 июля - на Парадном плацу Екатерининского дворца в музее-заповеднике "Царское Село".

Интерес к спектаклям под открытым небом

Директор театра Юлия Стрижак сказала, что теперь уже нет скептиков, сомневавшихся, привлечет ли горожан показ оперных спектаклей под открытым небом. Их интерес превзошел все ожидания. Привлекло это действо и многочисленных туристов. Установлен своеобразный рекорд посещаемости: спектакль "Севильский цирюльник", показанный на фоне Екатерининского дворца в "Царском Селе", собрал аудиторию в 25 тыс. человек.

Организаторы верны заведенному правилу - исполнять все оперы на языке оригинала. Даже пандемия не смогла прервать ежегодное проведение этого праздника. По статистике спектакли фестиваля за 11 лет посетили более 300 тыс. человек.

Петербургский театральный проект, аналога которому нет в России, был удостоен за оригинальность и высокий художественный уровень национальной оперной премии "Онегин".