В Петербурге конкурс оперных певцов Елены Образцовой начнется сразу со второго тура

В нем примут участие музыканты из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении, Украины и Монголии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. XIV Международный конкурс молодых оперных певцов Елены Образцовой откроется в среду в Петербурге сразу со второго тура. Об этом сообщила на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС директор конкурса и генеральный директор Благотворительного фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко.

"В этом году по ряду обстоятельств первый тур нам пришлось провести по видеозаписям. Всего для участия было отобрано 383 заявки. Из них 56 заявок по набранным баллам оказались проходными. И дирекция приняла решение все 56 конкурсантов допустить до участия во 2 туре, хотя обычно это число не превышает 40", - рассказала Игнатенко. Она добавила, что предстоит высокий уровень конкуренции, поскольку среди претендентов есть участники недавнего конкурса имени Петра Чайковского, удостоенные наград.

Так, на том конкурсе золотую медаль и Гран-при завоевала приглашенная солистка Мариинского театра меццо-сопрано Зинаида Царенко, ставшая два года назад победительницей конкурса Елены Образцовой. На пресс-конференции певица обратилась к нынешним конкурсантам с пожеланием успеха, добавив, что лично для нее победа на конкурсе Образцовой стала поворотной в ее профессиональной жизни.

Второй тур конкурса начнется в среду в Академической капелле Санкт-Петербурга, где все любители вокала смогут бесплатно посмотреть весь ход состязания (за исключением гала-концерта лауреатов) и определить участника для присуждения Приза зрительских симпатий.

На этот тур, который пройдет 12 и 13 июля, отобраны участники из России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Армении, Украины и Монголии. Они исполнят по два камерных вокальных сочинения русских и зарубежных авторов и оперную арию итальянского композитора в сопровождении фортепиано.

В финальном туре 15 июля конкурсанты представят интерпретации двух оперных арий в сопровождении Симфонического оркестра Академической капеллы Санкт-Петербурга. Смотр завершится в тот же день церемонией награждения победителей и гала-концертом лауреатов.

О конкурсе

Призовой фонд конкурса составляет более 2 млн рублей: Гран-при - 700 тыс. рублей, Первая премия - 500 тыс. рублей, Вторая - 350 тыс. рублей, Третья - 250 тыс. рублей. На конкурсе будет вручено также несколько специальных премий и призов.

Государственными учреждениями культуры и деятелями музыкального искусства России учреждены специальные премии к 150-летним юбилеям Сергея Рахманинова, Николая Черепнина, Федора Шаляпина, Антонины Неждановой, к 100-летию Марии Каллас и 90-летию Монтсеррат Кабалье.

В составе жюри XIV конкурса - певцы и деятели музыкального театра из России, Белоруссии, Узбекистана, Италии, Швейцарии.

Организаторами выступают Культурный центр Елены Образцовой (Санкт-Петербург) и Благотворительный фонд поддержки музыкального искусства "Фонд Елены Образцовой" (Москва).

Конкурс проводится в рамках V Международного музыкального фестиваля "Приношение Елене Образцовой" при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.