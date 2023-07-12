Группа "Кипелов" даст концерт 20 июля в Москве

На нем также выступит бывший гитарист группы "Ария" Андрей Большаков

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Группа "Кипелов" 20 июля даст концерт на теплоходе в Москве, вместе с артистами будет выступать бывший гитарист группы "Ария" Андрей Большаков. Об этом ТАСС сообщил рок-музыкант Валерий Кипелов, которому в среду исполняется 65 лет.

"Возникла мысль пригласить нашего друга, с кем когда-то я начинал свою историю в группе "Ария", - Андрея Большакова. Он отыграет с нами те песни, которые были записаны еще в 1985-1986 году. Нам приятно будет с ним поработать, я с ним давно не работал на одной сцене", - сказал артист. Он надеется, что концерт пройдет так же душевно, как и в прошлом году на этой же площадке. Изначально концерт планировался на 12 июля - день рождения Валерия Кипелова, но был перенесен.

Накануне своего юбилея Кипелов рассказал, что не сразу решил связать жизнь с музыкой - в школьные годы он активно занимался спортом. "Лет до 16 играл в футбол. Но потом медики мне сказали, что лучше с таким спортом завязывать. Поэтому музыка пересилила", - пояснил он.

Давая оценку сегодняшним рок-концертам, Кипелов отметил, что публика, которая нередко сейчас увлекается гаджетами, часто реагирует на выступления артистов иначе, чем зрители 1985-2002 годов. По его словам, и у самих артистов с годами меняется отношение к выступлениям. "Тогда хотелось кому-то что-то доказать. Сейчас это просто профессиональное отношение к делу. Ты должен соответствовать уровню, своему статусу, поэтому больше обращаешь внимание на мастерство. Понятно, что тот задор, который был, может быть, где-то уменьшился. Но все равно бывают концерты, которые тебя так заводят, и ты работаешь, как 30 лет назад", - рассказал певец.

На вопрос, какие песни сейчас нужны, он ответил, что нужны песни, дарящие надежду. "Это должно быть искренне написано, иначе это все халтура и неправда. Если говорить в общем, в каждой песне должна быть надежда на лучшее", - сказал Кипелов. Он рассказал, что часто получает стихи от находящихся на передовой военнослужащих. "Ты понимаешь, что это живой нерв. Это не придуманная история какая-то. Ребята пишут стихи здорово", - оценил музыкант. Группе пока не удалось какие-то из этих стихов положить на музыку. "Музыка должна соответствовать тексту, потому что стихи потрясающие. Пока ничего толкового из этого не вышло", - признался он.

Сейчас группа работает над новыми песнями. "Как только у нас будут готовы четыре-пять песен, мы садимся в студию, записываем макси-сингл", - добавил Кипелов. По его словам, с гастролями в настоящее время они путешествуют в основном по России и Белоруссии, а в мае посетили Сирию. "Как раз перед 9 мая поехали поддержать наших ребят, получил огромное удовольствие от встречи", - отметил музыкант.

Об артисте

Кипелов - певец, композитор и автор песен. Он был одним из основателей и первым вокалистом рок-группы "Ария" (с 1985 по 2002 год), а сейчас выступает в составе группы "Кипелов". Среди альбомов этого коллектива - "Реки времен", "Жить вопреки", "Звезды и кресты".