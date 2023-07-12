12 июля, 06:42

Мероприятия в рамках Дней культуры России в Таджикистане посетили более 2 тыс. человек

Речь идет о концертах, выставке и форуме

ДУШАНБЕ, 12 июля. /ТАСС/. Концерты и выставку, которые прошли в Таджикистане в рамках Дней культуры России, посетили более 2 тыс. человек. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе представительства Россотрудничества в республике.

"Мероприятия Дней культуры России в Таджикистане посетили более 2 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе.

Дни культуры России в Таджикистане проходили с 6 июля при поддержке министерств культуры РФ и Таджикистана, посольства России, представительства Россотрудничества и Росконцерта. Программа мероприятий открылась посвященной кинематографу выставкой в Национальном музее Таджикистана, прошел форум, на котором руководители российских музеев поделились опытом организации экспозиций с таджикскими коллегами. Мероприятия открыла заместитель министра культуры России Надежда Преподобная, которая в ходе визита обсудила с представителями властей республики планы дальнейшего сотрудничества.

7 июля в Душанбе состоялся концерт народного артиста России Дениса Мацуева, 9 июля в столице выступил Государственный академический ансамбль народного танца Адыгеи "Нальмэс", во вторник, 11 июля, ансамбль дал концерт в городе Худжанде. 

Теги:
ТаджикистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация