На курорте "Роза Хутор" впервые пройдет фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд"

Каждый просмотр будут завершать научные дискуссии, в качестве экспертов приглашены ведущие российские ученые и создатели фильмов

СОЧИ, 12 июля. /ТАСС/. Фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд" впервые пройдет на курорте "Роза Хутор" (Сочи, Краснодарский край) с 28 по 30 июля. Об этом сообщила в среду пресс-служба курорта.

"Фестиваль актуального научного кино "ФАНК Уикенд" впервые пройдет на Розе Хутор. С 28 по 30 июля на горном курорте покажут лучшие отечественные и зарубежные фильмы о научных исследованиях и открытиях, выдающихся ученых, психологии человека и развитии технологий. В рамках фестиваля состоятся две российские кинопремьеры", - сообщила пресс-служба.

В ходе фестиваля впервые будут показаны в России картины "Производя счастье" Жана-Кристофа Рибо (2022, Франция) и "Незваные гости" Давида Кройера (2023, Дания). Также пройдет премьера фильма "Меня приводит в движение свет" Светланы Быченко (2022, Россия) и альманаха Лаборатории научного кино ФАНК "16 способов изменить мир" (2022, Россия). Каждый просмотр будут завершать научные дискуссии, для участия в которых в качестве экспертов приглашены ведущие российские ученые и создатели кино, говорится в сообщении.

"ФАНК Уикенд" на Розе Хутор - это новый формат традиционного фестиваля "ФАНК", который с 2016 года проходит под эгидой Министерства культуры РФ в разных регионах страны, охватывая более чем 200 городов и сел. Его отличительной особенностью является сочетание авторского кино о науке, научных стендапов, лекций и дискуссий. "ФАНК Уикенд" на Розе Хутор проходит при поддержке Росбанка, партнерском участии Лаборатории блокчейн-технологий ChainLab научного центра "Идея" и горного лектория клуба "Спорт-Марафон", на площадке которого и пройдут все кинопоказы", - отмечают в пресс-службе.

Фестиваль входит в утвержденный Министерством культуры России перечень проводимых на территории РФ международных кинофестивалей на 2023 год.