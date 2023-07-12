В Петербурге в честь 280-летия Гавриила Державина произойдет полуденный выстрел

Основные праздничные мероприятия пройдут 15 июля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Праздничные мероприятия, посвященные 280-летию со дня рождения поэта и государственного деятеля Гавриила Державина, пройдут с 14 по 15 июля в Петербурге. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал председатель городского Комитета по культуре Федор Болтин.

"14 июля произойдет парадный полуденный выстрел с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости в честь Державина. <...> Этот выстрел в прямом эфире увидят на церемонии открытия памятника в Новгороде. Так мы не только выстроим телемост, но и организуем культурную программу обмена между Петербургом и Новгородом", - сказал Болтин.

Основные мероприятия в Петербурге пройдут 15 июля. По традиции в музее-усадьбе поэта на Фонтанке состоится праздник русской поэзии, а также возложение цветов к бюсту Державина. Запланировано открытие сразу нескольких выставок, кинопоказы, концертная программа, презентация книги "Глагол времен" за авторством директора Всероссийского музея А.С. Пушкина Сергея Некрасова, а также посадка нового сорта сирени "Гавриил Державин".

"В этом году празднование дня рождения Державина совпадает с 20-летием открытия музея Державина, поэтому для нас это двойной праздник. 20 лет назад возродили его дом и сад по чертежам Львова. Сначала посетителей было не так много - сейчас их гораздо больше", - подчеркнул Некрасов.

Также одним из новшеств этого года станет участие в праздновании иностранных музыкантов. Впервые в особняке поэта выступят российско-китайский симфонический оркестр под управлением Виктории Добровольской и Тунжо Чжэн (Китай), солист оперного театра из Норвегии Святослав Грабовский и лауреат международных конкурсов из Нью-Йорка Алиса Садикова.

Державин родился в 1743 году. Начинал свою военную службу с рядового гвардейца в Преображенском полку. В 1773-1775 годах уже в офицерской должности участвовал в подавлении восстания Емельяна Пугачева. Был членом Императорской российской академии, соавтором первого толкового словаря русского языка. Занимал должности руководителя Коммерц-коллегии (1794-1796, 1799), генерал-прокурора Правительствующего Сената и министра юстиции (1802-1803).