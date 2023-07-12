Минкультуры поможет библиотекам оставаться центрами достоверной информации

По словам главы ведомства Ольги Любимовой, сегодня у российских библиотек есть возможность "и, самое главное, желание развиваться, становиться более современными, более востребованными"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Министерство культуры РФ поможет библиотекам страны - от федеральных до сельских - оставаться центром достоверной информации в современных условиях. Об этом заявила в среду глава ведомства Ольга Любимова в ходе первого заседания Попечительского совета Российской национальной библиотеки (РНБ).

"В сфере культуры сейчас функционируют вместе с библиотеками новых регионов уже более 41 тыс. общедоступных библиотек. И каждая из них, будь то федеральная или небольшая сельская библиотека, сталкиваются с одним и тем же вызовом - как сохранить свою главную функцию - оставаться центром достоверной информации при сегодняшней скорости информационных потоков, цифровых возможностей. Министерство культуры и наши библиотеки работают над этим вместе, <…> слаженно и системно, учитывая накопленный опыт и современные технологии", - сказала министр.

Любимова добавила, что сегодня у российских библиотек есть возможность "и, самое главное, желание развиваться, становиться более современными, более востребованными".

Министр отметила, что с 2021 года в РФ ведется работа по созданию национального библиографического ресурса, "который позволит собрать на единой площадке полный и достоверный массив информации обо всех изданиях, которые когда-либо выпускались в <..> стране". РНБ отвечает за реализацию этого проекта в части формирования ретроспективной библиографии. "За 2022 год РНБ передала оператору проекта - Российской государственной библиотеке - более 1 млн записей. До конца 2023 года Российская национальная библиотека планирует передать весь оставшийся массив - это чуть более 800 тыс. записей", - сказала глава ведомства.

Любимова также отметила, что РНБ назначена ответственной за научно-библиографическое обеспечение библиотек в новых регионах. "В этой работе акцент будет сделан и на подготовке энциклопедических, и справочно-библиографических изданий в новых регионах, и координации работы по формированию базы по истории новых регионов. Отмечу, что эта деятельность охватит все библиотеки четырех новых субъектов, а их более тысячи - 1 057 библиотек", - пояснила она.

Министр также подчеркнула важность развития РНБ в формате совместных проектов с различными учреждениями культуры и науки и взаимодействия с коллегами из других стран. "Эта задача сейчас тоже острая и очень актуальная. Мы будем работать вместе и помогать друг другу", - резюмировала она.

О РНБ

Российская национальная библиотека - первая государственная общедоступная библиотека России - основана 27 мая 1795 года в Санкт-Петербурге. РНБ - федеральное государственное бюджетное учреждение, находится в ведении Министерства культуры РФ. По объему фондов является одной из крупнейших библиотек мира и вторым в РФ книгохранилищем после Российской государственной библиотеки.