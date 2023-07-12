Премия "Звезда театрала" открыла голосование по лонг-листу

Оно продлится до 31 августа

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Международная премия зрительских симпатий "Звезда театрала" в среду открыла голосование по лонг-листу, которое продлится до 31 августа, сообщила пресс-служба премии.

"Традиционно заявки поступали как из России, так и из других стран мира. Всего зрители назвали почти 2 тыс. претендентов на победу в разных категориях, но в лонг-лист попали только топ-10 номинантов, которых чаще всего предлагали на сайте премии и в редакционной почте", - говорится в сообщении.

Среди претендентов этого года - спектакли "Бег" "Ленкома Марка Захарова", "Амадей" Театра им. Вахтангова, "Зойкина квартира" Театра им. Пушкина, "Гроза" "Сатирикона", "Шопениана" Большого театра, "Свадьба Кречинского" Малого театра и другие постановки. В лонг-лист включены режиссеры Евгений Писарев, Егор Перегудов, Евгений Марчелли, Марк Розовский. На премию претендуют Ольга Прокофьева, Евгения Добровольская, Мария Смольникова, Александра Урсуляк, Софья Эрнст, Сергей Епишев, Игорь Петренко, Виктор Раков, Игорь Костолевский и другие артисты.

Проголосовать за своих кандидатов может любой желающий на официальном сайте "Звезды театрала". В сентябре будет сформирован шорт-лист премии из номинантов, получивших наибольшее число голосов зрителей. В шорт-листе в каждой категории окажутся по три претендента на победу. Имена лауреатов назовут 4 декабря на торжественной церемонии в Театре им. Вахтангова. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

"Звезда театрала" учреждена в 2008 году, это единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая обладает статусом независимой премии зрительских симпатий. Ее лауреатов путем интернет-голосования определяет самое массовое жюри - многотысячная зрительская аудитория по всему миру.