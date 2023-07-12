На севере Вьетнама прошел концерт в рамках Дней культуры России

Также в городе Халонг состоялась фотовыставка, работы для которой прислали фотографы из разных регионов РФ

ХАНОЙ, 12 июля. /ТАСС/. Концерт российских артистов в рамках Дней культуры России во Вьетнаме прошел в среду в городе Халонг северной вьетнамской провинции Куангнинь.

Артисты московского государственного академического театра танца "Гжель" представили вьетнамским зрителям народные танцы "Камаринская", "Яблочко", "У нашей Кати", "Соловушка прилетал" и другие. Музыкант и композитор Ильнур Хайруллин исполнил на курае (башкирской флейте) композицию "Великий Урал". Адыгейский "Танец с кинжалами" продемонстрировал солист государственного академического ансамбля народного танца Адыгеи "Нальмэс" Пшимаф Хажоков.

Также в рамках мероприятия прошла фотовыставка, которая познакомила вьетнамскую публику с традиционными для России обрядами и праздниками, пейзажами, портретами и жанровыми зарисовками. Работы для нее прислали фотографы из Архангельской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Ростовской и Тверской областей, республик Адыгеи, Башкортостан, Коми и Хакасии, Камчатского края, Чукотского округа, а также из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Фестиваль открылся гала-концертом в Большом театре вьетнамской столицы. Мероприятие, которое проходит с 10 по 14 июля в Ханое и Халонге, завершает перекрестные годы России и Вьетнама.