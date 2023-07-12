Бутман, Долина и Маликов станут участниками фестиваля "Джазовые сезоны" в Подмосковье

Мероприятие пройдет в музее-заповеднике "Горки Ленинские" 19 и 20 августа

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль "Джазовые сезоны" пройдет в музее-заповеднике "Горки Ленинские" 19 и 20 августа, в этом году на мероприятии запланировано выступление таких артистов как Игорь Бутман, Лариса Долина, Дмитрий Маликов. Об этом в среду сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"19 и 20 августа в музее-заповеднике "Горки Ленинские" пройдет IХ Международный фестиваль "Джазовые сезоны". <…> На фестивале в этом году выступят Лариса Долина, Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр, Трио Олега Аккуратова, Дмитрий Маликов c проектом Pianomaniя Jazz, Евгений Маргулис и его группа, Варвара Убель, Billy`sBand и многие другие", - говорится в сообщении.

Также на фестивале пройдут мастер-классы по игре на музыкальных инструментах, живописи, гончарному и кузнечному делу. Гостей ждут спортивные активности, маркет и многое другое.

"Несколько лет подряд "Джазовые сезоны" входят в десятку лучших фестивалей России, проходящих под открытым небом. В этом году впервые на мероприятии будут работать сразу две сцены, на которых свои лучшие программы представят российские и зарубежные музыканты. Гостей фестиваля ждет яркая и насыщенная программа. Для многих семей посещение фестиваля стало своеобразной традицией, поэтому для них предусмотрены дополнительные скидки на посещение мероприятия. Кроме того, фестиваль ежегодно проходит в одном из самых уникальных музейных комплексов Подмосковья - в "Горках Ленинских". Гости фестиваля смогут не только насладиться музыкой, но и побывать в одном из самых красивых уголков нашего региона и больше узнать об истории заповедника", - привели в тексте слова вице-губернатора Подмосковья Ирины Каклюгиной.

Художественный руководитель фестиваля народный артист России Игорь Бутман отметил, что за время своего существования фестиваль стал местом для посещения всей семьей. "Люди приходят к нам за особой атмосферой, которую создают и невероятная природа, и старинная усадьба, и радость от теплых летних вечеров в кругу дорогих людей, и потрясающая джазовая музыка, которая в Горках звучит особенно прекрасно. Программа нашего фестиваля отличается многообразием стилей: здесь всегда присутствует музыка на любой вкус: сложная и простая, лиричная и зажигательная. Нам очень важно, чтобы каждый нашёл для себя что-то по душе. Поэтому будут и молодые интересные музыканты, и мэтры джаза, и популярные артисты других жанров, которые представят специальные программы", - привели в материале слова Бутмана.