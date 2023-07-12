Более 300 учреждений Петербурга подключились к программе "Пушкинская карта"

Глава города Александр Беглов назвал сферу культуры градообразующей для Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Более 300 учреждений культуры в Санкт-Петербурге подключились к программе "Пушкинская карта". Об этом сообщила в среду пресс-служба Смольного по итогам рабочей встречи губернатора города Александра Беглова и министра культуры России Ольги Любимовой.

"Губернатор отметил, что Петербург продолжает успешную реализацию инициативы президента России "Пушкинская карта". К этой программе подключились уже более 300 учреждений города", - говорится в сообщении.

Культурная программа "Пушкинская карта", которая начала действовать в сентябре 2021 года по инициативе президента России, позволяет молодым людям в возрасте от 14 до 22 лет приобретать билеты в театры, музеи, филармонии, кинотеатры и на другие культурные мероприятия за государственный счет. Изначально номинал "Пушкинской карты" составлял 3 тыс. рублей, с 1 января 2022 года он был увеличен до 5 тыс. рублей.

Культура как градообразующая сфера

На встрече обсуждались направления развития культуры в Петербурге. "Эту сферу для Петербурга можно считать градообразующей. Правительство города активно поддерживает ее развитие. Значимые проекты реализуются в тесном контакте с Министерством культуры России", - привели в пресс-службе слова губернатора.

В частности, в 2023 году в Петербурге проходят крупные фестивали, посвященные 200-летию Александра Островского, 150-летию Федора Шаляпина, 280-летию Гавриила Державина. Кроме того, в 2023 году город является культурной столицей СНГ, в плане - более 200 различных мероприятий, в их числе гастроли, фестивали и выставки. Также на встрече обсудили подготовку культурных мероприятий, посвященных 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

"Благодаря поддержке Министерства культуры России петербургские театры участвуют в проекте "Большие гастроли". Молодежный театр на Фонтанке представил свои спектакли в Белгороде, Театр комедии Акимова - в Орле. Театр Ленсовета в сентябре проведет гастроли в Калининграде", - добавили в Смольном.

Губернатор и министр также обсудили планы реализации национального проекта "Культура". Благодаря федеральному софинансированию в 2023 году 20 учреждений дополнительного образования в сфере культуры получат новое оборудование. В общей сложности за время проекта новое музыкальное и художественное оборудование получат 70 учреждений.