Страхование "Троицы" на весь период пребывания в лавре осуществляется в пользу музея

Как отметила руководитель правового управления Московской Патриархии игумения Ксения, принимать решения, которые касаются обеспечения сохранности иконы, стороны будут совместно под контролем Минкультуры

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Страхование иконы "Троица" Андрея Рублева от рисков ее утраты или повреждения при упаковке и транспортировке, а также на весь период пребывания в Троице-Сергиевой лавре осуществляется в пользу Третьяковской галереи. Об этом говорится в комментарии руководителя правового управления Московской Патриархии игумении Ксении (Чернеги) в связи с утверждением договора о передаче "Троицы" лавре.

"Согласно договору, финансирование реставрационных и консервационных работ будет осуществляться за счет привлеченных средств, а также в рамках программ государственной поддержки. Договор предусматривает положения, согласно которым страхование иконы от рисков утраты, гибели или повреждения при упаковке и транспортировке, а также на весь период пребывания в лавре осуществляется в пользу Государственной Третьяковской галереи за счет привлеченных средств", - говорится в комментарии, опубликованном в среду на сайте РПЦ.

По словам Чернеги, все решения, касающиеся обеспечения сохранности иконы, принимаются сторонами совместно под контролем Минкультуры России.

В комментарии уточняется, что на религиозную организацию как пользователя наложена обязанность соблюдать все необходимые требования, обеспечивающие сохранность музейных ценностей, включая необходимые температурный и влажностный режимы, наличие систем охранной и пожарной сигнализации. При этом за Третьяковской галереей сохраняется "право оперативного управления на музейный предмет".

"В преамбуле к договору указано, что стороны исходят из общего понимания того, что икона "Святая Троица" является национальной святыней, уникальным памятником национального культурного наследия федерального значения и неотъемлемой частью мировой культуры и искусства", - рассказала Чернега. Ранее она сообщила ТАСС, что договор заключен сроком на 49 лет с последующей пролонгацией.