В Витебске откроется Международный фестиваль искусств "Славянский базар"

Состоится гала-концерт эстрадных исполнителей и творческих коллективов из Белоруссии, России, Германии, Латвии, Молдавии

МИНСК, 13 июля. /ТАСС/. Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" торжественно откроется в четверг в одном из древнейших белорусских городов гала-концертом эстрадных исполнителей и творческих коллективов из Белоруссии, России, Германии, Латвии, Молдавии.

Как ожидается, на церемонии открытия фестиваля выступит президент Белоруссии Александр Лукашенко и будет передано обращение президента РФ Владимира Путина. На сцене Летнего амфитеатра пройдет церемония вручения специальной награды президента Белоруссии "Через искусство - к миру и взаимопониманию".

В течение пяти дней на площадках города будут работать тематические выставки, пройдут выступления творческих коллективов и исполнителей из Белоруссии и России. Церемония закрытия фестиваля состоится вечером 16 июля, однако на следующий день программа продолжится водевилем, концертами рок-исполнителей и мастеров шансона.

О конкурсах и хитах

Главным событием фестиваля станет Международный конкурс исполнителей эстрадной песни, который пройдет 15 и 16 июля. В первый день творческого состязания конкурсанты из 15 стран будут в сопровождении президентского оркестра Белоруссии исполнять славянские хиты, во второй - мировые. Россию представит Елизавета Слышкина из Калуги. Председателем жюри конкурса станет народный артист РФ Дмитрий Маликов.

В Международном детском музыкальном конкурсе примут участие юные таланты из 18 стран, Россию представит Яна Тен из Новосибирска. Жюри возглавляет народная артистка Казахстана Нагима Ескалиева. Гала-концерт и церемония награждения лауреатов конкурса состоятся 14 июля.

Белоруссия с 2019 года предоставляет иностранным участникам и купившим билеты гостям фестиваля возможность въехать в республику в безвизовом режиме. В этом году такие привилегии есть у жителей 73 стран.

О Днях Союзного государства

Особое место в программе "Славянского базара" занимают проводимые с 2003 года мероприятия, посвященные Союзному государству России и Белоруссии.

Участники запланированного на 14 июля круглого стола "Союзное государство - общая духовность и пространство возможностей" обсудят культурное и гуманитарное сотрудничество, развитие образовательного пространства и популяризацию историко-культурного наследия России и Белоруссии, гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения. В дискуссии примут участие государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев, представители органов власти, учреждений образования и культуры, общественных организаций двух стран.

В тот же день на сцене Летнего амфитеатра пройдет традиционный концерт "Союзное государство приглашает…" В этом году он будет посвящен 85-летию со дня рождения народного артиста СССР композитора Игоря Лученка, песни которого в сопровождении Национального академического концертного оркестра Белоруссии им. Финберга исполнят белорусские и российские артисты.

В концертном зале "Витебск" 15 июля состоится концерт хореографического искусства, а на следующий день в Витебской областной филармонии - концерт классического искусства "Очарование оперы".