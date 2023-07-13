Летняя театральная школа СТД РФ представит спектакли своих выпускников

Показы пройдут с 13 по 16 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Международная летняя театральная школа Союза театральных деятелей (СТД) РФ с 13 по 16 июля представит в Москве и Подмосковье спектакли, которые стали итогом обучения в школе молодых артистов, сообщила пресс-служба союза.

"В течение месяца молодые артисты обучались у лучших театральных педагогов страны. Итогом обучения стали пять спектаклей в разных жанрах, которые будут представлены зрителям с 13 по 16 июля на площадках Москвы и Московской области", - говорится в сообщении.

На спектакли можно попасть по предварительной регистрации на сайте школы. В Театральном центре СТД РФ "На Страстном" 13 июля представят постановку Александра Артемова "Царь зверей", 14 июля - комедию "Аверченко. Репетиция" режиссера Александра Кузина по произведениям Аркадия Аверченко, 15 июля - спектакль Кирилла Вытоптова "История красоты. История уродства. Главы" по мотивам книг под редакцией Умберто Эко.

На этой же площадке 16 июля зрители увидят пластический спектакль "Место, состоящее из арены и рва". Режиссер - Саша Рудик. Спектакль поставлен по произведению Сэмюэла Беккета "Взгляд, обращенный вовнутрь". В Московском театре "Тень" 14, 15 и 16 июня покажут постановку режиссера Анны Ивановой-Брашинской "Ветер никогда не ошибается" по сказкам нидерландского поэта Тоона Теллегена. Также показы пройдут в Истринском драматическом театре и Московском областном театре драмы и комедии в Ногинске.

Международная летняя театральная школа - масштабный образовательный проект в сфере театрального искусства, участники которого учатся у лучших театральных педагогов и режиссеров России.