Танцовщик Мариинки Владимир Шкляров отметит 20-летие творческой деятельности

Вечер в честь юбилея пройдет на Исторической сцене

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Премьер балетной труппы Мариинского театра Владимир Шкляров отметит в четверг 20-летие своей творческой деятельности. Вечер, посвященный этой дате, пройдет на Исторической сцене, сообщила пресс-служба театра.

"В этом году заслуженный артист России и любимец публики Владимир Шкляров отмечает 20-летие сценической деятельности. За эти годы в его обширный репертуар органично вписались как классика и драмбалет, так и хореография XX века, и современные постановки. На творческом вечере он примерит на себя три совершенно разных амплуа, отражающих разные эпохи танца", - рассказали в пресс-службе.

На вечере будет показана премьера балета "Моцарт и Сальери" в хореографии и постановке Владимира Варнавы на музыку Вольфганга Амадея Моцарта. Как пояснил свой замысел постановщик, это балет "не про конкретных Моцарта и Сальери, живших когда-то, он про людей, которые живут и сегодня, которые чувствуют, завидуют, которые внутри себя решают этот вопрос любви и ненависти". Сам хореограф исполнит партию Сальери, а в партии Моцарта на сцену выйдет Владимир Шкляров.

В программу вечера войдет балет "Барышня и хулиган" в хореографии Константина Боярского на музыку Дмитрия Шостаковича. Партию Барышни исполнит Мария Ширинкина. Завершит вечер акт "В царстве теней" из балета "Баядерка" Людвига Минкуса (хореография Мариуса Петипа в редакции Владимира Пономарева и Вахтанга Чабукиани. Партию Никии в этой грандиозной картине исполнит прима труппы Виктория Терешкина, Солора - Владимир Шкляров.

Уроженец Ленинграда, 38-летний Владимир Шкляров в 2003 году окончил Академию русского балета имени Агриппины Вагановой по классу Виталия Афанаскова, в том же году был принят в Мариинский театр. В 2011 году стал премьером труппы. Танцевал в Баварском государственном балете в Мюнхене и в Королевском балете в Лондоне в качестве приглашенного исполнителя. Петербуржец удостоен 1-й премии XI Международного конкурса артистов балета и хореографии в номинации "Соло" (Москва, 2009), является лауреатом.

Международной премии Леонида Мясина за искусство танца (Позитано, Италия, 2008), международной балетной премии Dance Open в номинации "Мистер виртуоз" (2014).