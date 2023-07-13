Театр "Новая опера" представит премьеру "Почтальона из Лонжюмо"

Первые показы пройдут 13 и 15 июля

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Московский театр "Новая опера" имени Е.В. Колобова представит в четверг премьеру оперы Адольфа Адана "Почтальон из Лонжюмо" в концертном исполнении, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

"Появление имени французского композитора Адольфа Адана (1803-1856) в оперном репертуаре неожиданно и примечательно. Обращение к неизвестному для современного зрителя произведению "Почтальон из Лонжюмо" происходит в год 220-летия со дня рождения композитора. Выбор этого произведения - логичное продолжение одной из репертуарных линий театра Новая опера: открытие редких или забытых страниц классического наследия", - сказала собеседница агентства.

Она подтвердила, что в музыкальной истории Адан остался прежде всего как автор балета "Жизель". "Тем не менее он был очень продуктивным композитором, и его сочинения были невероятно популярны в XIX веке. Исследователи насчитали в творческом наследии Адана 42 оперы и 14 балетов", - отметила представитель пресс-службы.

Из исторических источников известно, что опера "Почтальон из Лонжюмо" была одной из самых популярных в творчестве Адана. К концу XIX века она была поставлена более 500 раз в Париже, более 800 раз в Берлине, исполнялась в Вене, Лейпциге, Праге, Риге. В Петербурге эта опера прозвучала в 1837 году, где была исполнена силами немецкой труппы спустя год после премьеры в парижском театре Опера-комик. Затем в 1839 году состоялась постановка в Москве в Большом театре. В XX веке, в 1959-1960 годах, спектакль "Почтальон из Лонжюмо" шел в Куйбышевском государственном театре оперы и балета (ныне Самарский театр оперы и балета).

В основе сюжета - история о почтальоне Шаплу, который обладает прекрасным голосом. После свадьбы с трактирщицей Мадлен он тут же уезжает в Париж по приглашению директора театра маркиза де Корси, услышавшего, как Шаплу великолепно поет. Прошло десять лет, Шаплу стал солистом Парижской оперы Сен-Фаром, Мадлен получила наследство от тетушки и теперь называет себя мадам де Латур. Воспользовавшись симпатией того же маркиза, она приглашает оперных звезд в свой дом. Сен-Фар не узнает супругу при встрече, в отличие от мадам де Латур, которая не только узнает, но и решает проучить своего легкомысленного мужа.

О создателях спектакля

Как сообщили в пресс-службе Новой оперы, постановку оперы "Почтальон из Лонжюмо" в концертном исполнении осуществил художественный руководитель Московского драматического театра имени А. С. Пушкина, режиссер Евгений Писарев. Через год, в июле 2024 года, он же выпустит сценическую версию этой оперы.

"Думаю, что неправдоподобность сюжета воспринималась так же и век, и два века назад. Может быть, за такой нелепостью, фантазией, за таким сновидением в театр и шли. Но для сегодняшнего зрителя этого недостаточно. Необходим забавный, ироничный комментарий, без которого ни музыкальная, ни сюжетная составляющая не прозвучат. Только таким способом мы можем не прятать эту театральность, а усилить ее", - высказался о постановке режиссер.

Комментарий создал драматург Сергей Плотов. Специально для исполнения произведения в Новой опере он написал стихи на русском языке, которые заменят разговорные диалоги, традиционные для французской комической оперы.

Музыкальный руководитель и дирижер концертного исполнения "Почтальона из Лонжюмо" - Клеман Нонсьё. В состав постановочной группы вошли художник по свету Майя Шавдатуашвили, хормейстер Юлия Сенюкова.

Главную партию - Шаплу - репетируют солист театра Новая опера Ярослав Абаимов и солист Московского академического Музыкального театра имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Кирилл Золочевский. Участниками постановки стали также Мария Буйносова и Валерия Бушуева (Мадлен), Антон Бочкарев и Александр Попов (Маркиз де Корси), Борис Жуков и Дмитрий Орлов (Бижу), Михаил Первушин (Бурдон).

Премьерные показы оперы "Почтальон из Лонжюмо" в концертном исполнении пройдут 13 и 15 июля.