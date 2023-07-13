Триллер "Кентавр" с Юрием Борисовым выходит в российский прокат

Фильм рассказывает историю о таксисте с инвалидностью, который работает только по ночам

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Экшн-триллер "Кентавр" режиссера Кирилла Кемница выходит в российский прокат в четверг. Главные роли в картине исполнили Юрий Борисов, Анастасия Талызина и Сергей Гилев.

"Кентавр" рассказывает историю о таксисте с инвалидностью (Борисов), который работает только по ночам, поэтому все события в фильме происходят за одну ночь. Однажды к нему в машину подсаживается молодая девушка (Талызина), которая бежит от неприятностей.

Режиссер Кирилл Кемниц называет "Кентавра" своим полнометражным режиссерским дебютом, над которым он работал со сценаристом Михаилом Зубко. Производством "Кентавра" занимались кинокомпании ID Production и Versus Pictures при участии онлайн-кинотеатра Okko и Planeta Inform. Одним из продюсеров картины стал Илья Найшуллер - режиссер боевиков "Хардкор" и "Никто".

"Хочу отдать должное Илье, он был очень деликатен с продюсерской точки зрения. Еще в самом начале сказал, что как режиссер понимает, что такое работать с продюсерами. Мы обсуждали с ним какие-то моменты, иногда созванивались, когда вместе с Мишей, со сценаристом, думали, как повернуть сюжет, сделать тот или иной ход. Одна голова хорошо, а две лучше. Плюс у Ильи большой опыт, это было очень полезно", - рассказал ТАСС Кемниц.

По словам создателей фильма, у героя Борисова есть реальный прототип, а сам актер для своей роли получил лицензию на работу в такси. "Юра выделил огромное количество времени на подготовку, за что ему гигантское спасибо. Это фильм, в котором на каждую сцену есть несколько планов, которые нужно держать артисту: кого он изображает, кто он на самом деле, что он знает, что про него знают другие герои", - сказал ТАСС Зубко.

По словам сценариста, "Кентавр" - это микс сразу нескольких жанров. Зубко поделился, что, как и Кемниц, любит корейский кинематограф, поэтому при создании картины вдохновлялись приемами азиатских триллеров.