На Урале представили предметы, отражающие события из жизни Екатеринбурга до 1917 года

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Выставка "Сердце неистощимых сокровищ Урала", посвященная 300-летию города, открылась в Екатеринбурге. В экспозиции представили документы, продукцию и предметы, отражающие основные события из жизни города до 1917 года в рамках фестиваля православной культуры "Царские дни", посвященного 105-й годовщине памяти царской семьи Романовых, сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии.

"В Музее святой Царской семьи культурно просветительского центра "Царский" Владыка Евгений открыл выставку "Сердце неистощимых сокровищ Урала", посвященную 300 летию города Екатеринбурга. На выставке отражены события из жизни Екатеринбурга со дня основания завода-крепости до 1917 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на выставке представлены заводские, административные, банковские, железнодорожные документы, а также документы, связанные с повседневной жизнью екатеринбуржцев. В экспозиции также представлена продукция, производимая в Екатеринбурге, в том числе и сестрами Александро-Невского Ново-Тихвинского женского монастыря. Кроме этого, зрители могут увидеть предметы конца ХIХ - начала ХХ вв., связанные с развитием науки и образования в дореволюционном Екатеринбурге.

Фестиваль посвящен памяти последнего российского императора Николая II и членов его семьи, которые были расстреляны в доме Ипатьева в Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Он собирает на Урале десятки тысяч православных людей со всех уголков России, из ближнего и дальнего зарубежья. "Царские дни" проходят в этом году в Екатеринбурге с 8 по 21 июля.

Основные праздничные мероприятия к 300-летию Екатеринбурга пройдут в августе 2023 года. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.