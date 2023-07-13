Альбом Петра Мамонова "Фиолетовая черепаха" выйдет в годовщину его смерти 15 июля

Песенная часть концерта включает в себя ранее не издававшиеся композиции

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Одна из последних концертных записей Петра Мамонова "Фиолетовая черепаха" выйдет на цифровых носителях в день памяти артиста - 15 июля. Об этом в четверг сообщили ТАСС в лейбле "Отделение Мамонов".

"Выход концертной записи назначен на 15 июля, - говорится в сообщении. - "Фиолетовая черепаха" - одна из последних концертных записей Петра Николаевича. Это хроника классической мамоновской творческой встречи - выступление состоялось в концертном зале Центра культуры Томского государственного университета 13 февраля 2021 года и состояло из трех отделений". Так, первая часть - песни, вторая - стихи, а третья - беседа со зрителями.

Как уточнили представители лейбла, песенная часть концерта включает в себя ранее не издававшиеся композиции: "Мне приснился сон", "Водопады", "На Павелецком вокзале" и "В каком году". "В ближайшее время будут изданы и остальные части записи томского концерта, их выпуском будет заниматься Maschina Records", - уточнили в сообщении. Также в 2023 году выйдет виниловое издание песенной части выступления и "состоится цифровой и CD-релиз полной версии февральского концерта 2021 года в Томске".

Представитель лейбла рассказала ТАСС, что для любителей электронной музыки "Отделение Мамонов" готовит подарок - сборник электронных ремиксов на песни Мамонова, выход которого планируется осенью 2023 года при содействии фестиваля современной музыки Gamma.

15 июля 2022 года лейбл "Отделение Мамонов" выпустил последнюю студийную работу артиста и коллектива "Совершенно новые Звуки Му" - двойной альбом "Незнайка".

О Петре Мамонове

Петр Мамонов известен в первую очередь как рок-музыкант: в 1982 году он основал рок-группу "Звуки Му", также занимался сольной карьерой. В феврале 2015 года было объявлено, что Мамонов собрал коллектив, получивший название "Совершенно новые Звуки Му". Помимо музыкального творчества, Мамонов известен работами в театре и кино, сыграл в фильмах "Игла" (1988), "Такси-блюз" (1990), "Нога" (1991), "Время печали еще не пришло" (1995), "Остров" (2006), "Царь" (2009), "Игла Remix" (2010), "Шапито-шоу" (2011), "Иерей-сан" (2015) и других. С большим успехом шли его спектакли "Лысый брюнет", "Есть ли жизнь на Марсе", "Шоколадный Пушкин", "Мыши, мальчик Кай и Снежная королева", а также другие.

Мамонов умер 15 июля 2021 года в возрасте 70 лет.