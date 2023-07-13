Пиотровский заявил, что Эрмитажу потребуется около трех лет на реставрацию Биржи

По словам генерального директора музея, этого времени хватит при условии выделения финансирования

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 июля. /ТАСС/. Реставрация исторического здания Биржи на Стрелке Васильевского острова в центре Санкт-Петербурга завершится примерно в течение трех лет при условии выделения финансирования. Об этом сообщил журналистам в четверг генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский во время осмотра работ в здании, переданном Эрмитажу для создания музея геральдики.

"Здесь ведутся по существу спасательные реставрационные работы. Эрмитаж получил это здание даже не для того, чтобы расширяться, а чтобы спасти один из архитектурных шедевров Петербурга. <...> Сами работы и их очень тщательное исполнение важнее скоростей, тем более мы меняли подрядчика. Работа идет по этапам, сейчас завершается первый этап, на следующий этап у нас пока нет финансирования. С того момента, как мы получим финансирование, через три года все предстанет в полном блеске", - сказал Пиотровский.

Первый этап включал ремонт кровли, обновление стропильной системы, гидроизоляцию стилобата, а также реставрацию фасадов, которая завершена на 70%. С главного фасада Биржи уже сняты строительные леса. Внешние работы завершатся до конца года, после чего можно будет переходить к работам внутри здания, включая наладку инженерных коммуникаций, подготовку и отделку помещений.

Как уточнил руководитель проекта реставрации здания Биржи от компании "Газпроектстрой" Виталий Лисунов, на завершение реставрации здания потребуется не менее 2,5 млрд рублей. "На следующий этап строительства запланировано 2,5 млрд рублей в старых ценах - по проекту 2019 года. Работы должны производиться одновременно на всех этапах", - сказал он.

Историческое здание

Здание Биржи занимает центральную часть ансамбля Стрелки Васильевского острова. Оно построено в начале ХIХ века по проекту архитектора Тома де Томона. Первоначально в нем размещалась биржа для сделок с приезжими купцами, а после вывода торгового порта со стрелки Васильевского острова, когда биржа потеряла свою изначальную функцию, в здании проводились промышленные выставки. С 1939 года в нем располагался Центральный военно-морской музей, который теперь переехал в специально созданные для него помещения на Крюковом канале.

В апреле 2014 года здание было передано Государственному Эрмитажу, после чего началась реставрация.